فاز بوكا جونيورز على غريمه ريفر بليت بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب لا بومبونيرا، في سوبر كلاسيكو الدوري الأرجنتيني، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من البطولة.

وسجل المدافع لوتارو دي لولو، لاعب بوكا جونيورز، هدف اللقاء الوحيد لصالح فريقه في الدقيقة 27، برأسية قوية بعد ركلة ركنية.

وشهدت المباراة حالتي طرد من فريق ريفر بليت، الأولى في الدقيقة العاشرة من نصيب مارتينيز كوارتا، والثانية في الشوط الثاني للاعب جونزالو مونتيل بعد تدخل عنيف على لاعب الخصم.

بهذا الفوز رفع بوكا جونيورز رصيده للنقطة 30 في المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد ريفر بليت عند 23 نقطة بالمركز الرابع في المجموعة الثانية.

ويضم الجهاز الفني لبوكا جونيورز، المصري عمرو مختار محلل الأداء الذي يعمل مع المدير الفني منذ سنوات.

وضمن بوكا جونيورز الوصول لكوبا ليبرتادوريس 2027 بعدما ضمن تواجده في أول 3 مراكز بالترتيب التراكمي لموسم 2026 من الدوري الأرجنتيني.