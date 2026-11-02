 الإيطالي أنتونيلي أصغر بطل للعالم في تاريخ سباقات فورمولا 1 - بوابة الشروق
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الإيطالي أنتونيلي أصغر بطل للعالم في تاريخ سباقات فورمولا 1


نشر في: الإثنين 2 نوفمبر 2026 - 12:38 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 نوفمبر 2026 - 1:02 ص

أصبح سائق فريق "مرسيدس"، كيمي أنتونيلّي، البالغ من العمر 20 عاماً، أصغر بطل في تاريخ سباقات "فورمولا 1" مساء الأحد، وذلك قبل أربعة سباقات من نهاية الموسم الجاري.

وبهذا الإنجاز، أصبح أنتونيلّي أول إيطالي يفوز باللقب منذ ألبرتو أسكاري في عام 1953، حيث ضمن صدارة الترتيب العام بفارق لا يمكن تعويضه عن زميله في الفريق جورج راسل وسائق "فيراري" لويس هاميلتون، وذلك عقب سباق جائزة مدينة مكسيكو الكبرى.

وقد أنهى أنتونيلّي السباق المكون من 71 لفة في المركز الثالث، بينما حقق سائق "ريد بول" ماكس فيرستابن الفوز بالمركز الأول.

يُذكر أن الرقم القياسي السابق لأصغر بطل كان مسجلاً باسم الألماني سيباستيان فيتيل، الذي توج باللقب عام 2010 وهو في سن الثالثة والعشرين.


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