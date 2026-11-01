عمرو أديب: إعلام الإخوان يواجه أزمات كبيرة بسبب تراجع التمويل

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الماكينات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان تواجه أزمات كبيرة بسبب تراجع التمويل بشكل كبير.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن الدول التي كانت تستضيف قنوات إعلام الإخوان رأت أن مصلحتها أن تظل مع مصر الدولة المستقرة الآمنة، مشيرًا إلى أن مصر من أكثر الدول التي استُهدفت بالأكاذيب والشائعات من قِبل هذه القنوات.

وأوضح أن القائمين على هذه القنوات كانوا يدعون في السابق بأنهم يعملون تطوعًا ولا حاجة لهم لتمويلات، لكن عندما اختفى التمويل ظهرت أزمات هذه القنوات.

وأكد أن المناقشات التي أجريت في منتدى مصر وما تلاه من حديث في مختلف الملفات، جعل هذه القنوات لا تجد ما تقوله، موضحًا أن مصر دولة قوية ومستقرة لا تهتز بالأكاذيب التي يتم ترديدها.

ونوه إلى أن مصر دولة كبيرة ولديها عدد سكان كبير كقوة بشرية، وتتحلى بالتماسك والتلاحم وشعور مواطنيها بالأمان، مشيدًا بجهود وزارة الداخلية التي جعلت المواطن يشعر بالأمان دون أن تكون هناك حاجة لسيارة شرطة في كل متر مربع من أرض الوطن.

ولفت إلى أن حالة الاستقرار القوية في مصر جعلت الكثير من الدول ترغب في التحالف معها، كما أن هذه القوة أحبطت أي محاولات لزعزعة استقرار مصر رغم مخططات استهدفت صناعة فوضى في البلاد.