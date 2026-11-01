إيرولا ينتقد قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لليفربول أمام أرسنال

انتقد أندوني إيرولا، المدير الفني لليفربول، قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لفريقه خلال الخسارة أمام أرسنال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كاي هافيرتز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16، ليمنح أرسنال فوزًا ثمينًا على ملعب ليفربول، ويحقق الفريق اللندني أول انتصار له في أنفيلد بالدوري منذ 14 عامًا.

ورأى إيرولا أن ليفربول كان يستحق الحصول على ركلة جزاء بعد تدخل يورين تيمبر ضد ألكسندر إيزاك داخل منطقة الجزاء، مؤكدًا أن القرار أثار استياءه.

وقال مدرب ليفربول: "إنه أمر مؤسف، لأننا نحتاج إلى إخبار اللاعبين بالسقوط داخل منطقة الجزاء حتى يتم احتساب الركلات، وهذا ليس ما نريده".

وأضاف: "هناك الكثير من الكاميرات التي تتابع كل شيء، وعدم سقوط إيزاك لا يعني أن المخالفة لم تحدث. بالنسبة لي، كانت ركلة جزاء واضحة".

وأشار إيرولا إلى أن فريقه قدم مباراة جيدة وصنع فرصًا كافية للتسجيل، لكنه لم يتمكن من استغلالها، موضحًا أن ليفربول كان يستحق الخروج بهدف على الأقل من اللقاء.

وتابع: "أعتقد أننا صنعنا فرصًا جيدة، وكان من الممكن أن نسجل، لكننا لم نفعل. أحببت رد فعل اللاعبين، والموسم لا يزال في بدايته، لذلك علينا مواصلة العمل".

وبهذه النتيجة، واصل أرسنال تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تلقى ليفربول خسارة جديدة أمام أحد منافسيه على صدارة المسابقة.