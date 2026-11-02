«لأسباب فنية» الأهلي يعلن عن سبب تجميد إمام عاشور

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أعلن النادي الأهلي عن سبب عدم استدعاء إمام عاشور لاعب وسط الفريق لقائمة المباريات، وتجميد مشاركته خلال الفترة الأخيرة.

قال الأهلي في بيان رسمي عبر حساباته الرسمية مساء الأحد "إمام عاشور يشارك في التدريبات بانتظام والتزام كامل، ولا يعاني من أي إصابة".

أضاف البيان "عدم مشاركة اللاعب في المباريات لأسباب فنية".

وخرج إمام عاشور من حسابات المغربي الحسين عموتة المدير الفني للفريق لثلاث مباريات متتالية منذ التعادل 3-3 مع القناة في بطولة الدوري.

ولم ينضم إمام عاشور لقائمة خيارات عموتة في مباراتي كيتارا الأوغندي بكأس الكونفدرالية ومودرن سبورت في بطولة الدوري، وسيمتد غيابه عند مواجهة المقاولون العرب مساء الإثنين في كأس الرابطة "كأس عاصمة مصر".