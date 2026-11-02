مقتل 13 شخصا وإصابة 92 آخرين إثر حوادث إطلاق نار خلال عطلة الهالوين بالولايات المتحدة

شهدت الولايات المتحدة عطلة نهاية أسبوع دامية تزامنت مع احتفالات الهالوين، بعدما أسفرت حوادث إطلاق نار متفرقة في عدد من الولايات عن مقتل 13 شخصًا على الأقل وإصابة 92 آخرين، وفق تقديرات أولية لشبكة «سي إن إن».

وأفادت الشبكة، في تقرير نشرته الاثنين 2 نوفمبر 2026، بأن حوادث إطلاق النار وقعت في مواقع مختلفة، من بينها متاجر ومناطق ترفيهية وحفلات جامعية، ما أدى إلى تعطيل الاحتفالات وإثارة حالة من الذعر بين المشاركين فيها.

وكانت إحدى أبرز الحوادث في مدينة فيرفيلد بولاية كاليفورنيا، حيث قُتلت امرأة تبلغ من العمر 31 عامًا، كانت حاملًا وفقًا لأفراد من عائلتها، وأصيب ستة آخرون في إطلاق نار داخل متجر لبيع مستلزمات الهالوين مساء الجمعة. وأعلنت الشرطة أن الحادث كان استهدافًا متعمدًا، فيما لم تتضح جميع ملابساته.

وفي مدينة برمنغهام بولاية ألاباما، قُتل شخص وأصيب ثمانية آخرون في حادثي إطلاق نار وقعا بالقرب من ملعب «ليجيون فيلد»، عقب مباراة كرة قدم أمريكية بين جامعتي ولاية ألاباما وألاباما إيه آند إم، ضمن منافسات «ماجيك سيتي كلاسيك» السنوية.

كما شهدت ولاية ديلاوير حادثي إطلاق نار خلال فترة زمنية تجاوزت ساعة بقليل؛ إذ قُتلت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا وأصيب ثمانية أشخاص في إطلاق نار خلال حفل في الهواء الطلق بمدينة إيلنديل، بينما أُصيب ستة أشخاص في حادث آخر بالقرب من جامعة ديلاوير بمدينة نيوارك.

وفي مدينة بلومينغتون بولاية إلينوي، قُتلت شابة تبلغ من العمر 19 عامًا وأصيب سبعة آخرون في إطلاق نار بالقرب من جامعة إلينوي ويسليان، فيما أسفر حادث منفصل في مدينة بلومينغتون بولاية إنديانا عن إصابة سبعة أشخاص.

وامتدت حوادث إطلاق النار إلى ولايات أخرى، بينها تكساس وأركنساس وميسيسيبي وفلوريدا، حيث شهدت مدينة جاكسون بولاية ميسيسيبي مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين داخل ملهى ليلي خلال حفل تنكري، بينما أسفر حادثان منفصلان في جاكسونفيل بولاية فلوريدا عن مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين.

وكانت مدينة دالاس بولاية تكساس من بين أكثر المناطق تضررًا، بعدما أسفرت ثلاث حوادث إطلاق نار في حي «ديب إيلم» الترفيهي عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة نحو 15 آخرين، وفقًا للشرطة المحلية.

ونقلت «سي إن إن» عن مسؤولين محليين إدانتهم لتصاعد أعمال العنف المسلح، في وقت تشير فيه بيانات أرشيف العنف المسلح إلى وقوع ما يقرب من 400 حادث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة منذ بداية عام 2026، بمعدل يتجاوز حادثًا واحدًا يوميًا.

وأشارت الشبكة إلى أن تقديراتها بشأن حصيلة ضحايا عطلة الهالوين أولية، ولا تشمل بالضرورة جميع حوادث إطلاق النار التي وقعت خلال تلك الفترة.