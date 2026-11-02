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تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري 19 قرشا في البنك الأهلي، فى بداية تعاملات اليوم الاثنين ليسجل 55.55 جنيه للشراء و55.65 جنيه للبيع مقابل 55.74 جنيه للشراء و55.84 جنيه للبيع في ختام تعاملات أمس.

بينما هبط سعر صرف الدولار، في بنك مصر قرشا ليسجل 55.64 جنيه للشراء و55.74 جنيه للبيع.

وانخفض سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية 3 قروش ليسجل 55.7 جنيه للشراء و55.8 جنيه للبيع مقارنة بـ55.73 جنيه للشراء و55.83 جنيه للبيع في ختام تعاملات أمس.

وثبت سعر الدولار في بنك التجاري الدولي ليسجل 55.70جنيه للشراء، و 55.80 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولار في بنك قناة السويس ليسجل 55.74 جنيه للشراء، و 55.84 جنيه للبيع.

وتراجع سعر صرف العملة الأمريكية 25 قرشا في مصرف أبو ظبي الإسلامي ليسجل 55.76 جنيه للشراء، و 55.86 جنيه للبيع.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر صرف الجنيه المصري خلال العام المالي الحالي إلى 52.14 جنيه للدولار، مقابل 54.3 جنيه في توقعات أبريل الماضي، بحسب تقرير الصندوق عن «آفاق الاقتصاد العالمي».

وعدّل الصندوق توقعاته للأعوام المالية اللاحقة، متوقعًا تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار لتسجل نحو 55.96 جنيه للدولار في 2027/2028، مقابل 55.8 جنيه سابقًا، ونحو 57.02 جنيه في 2028/2029، مقابل 56.8 جنيه.

كما توقع أن يرتفع الدولار أمام الجنيه ليسجل 57.76 جنيه في 2029/2030، مقابل 57.65 جنيه، على أن يصل إلى 58.51 جنيه للدولار في العام المالي 2030/2031، مقابل 58.45 جنيه في التقديرات السابقة.ِ