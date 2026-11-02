نجل محمد الحلو يكشف تطورات الحالة الصحية لوالده: انسداد ببعض شرايين القلب استلزم تركيب 5 دعامات

كشف المطرب حمادة الحلو، نجل الفنان محمد الحلو، عن آخر التطورات الصحية لوالده، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها للعناية المركزة.

وقال في مداخلة لبرنامج «من ماسبيرو» المذاع عبر القناة «الأولى المصرية»، مساء الأحد، إن الفنان محمد الحلو أجرى بالأمس، جراحة لتركيب 5 دعامات بالقلب، وأنه لا يزال في العناية المركزة.

وذكر أنه أجرى الجراحة أمس بصورة عاجلة بعدما نُقل من مستشفى المقطم لمستشفى المعادي العسكري، معلقًا: «مكنش ينفع يستنى يعمل العملية النهاردة».

وأضاف: «الحمد لله كان كرم ربنا كبير علينا، وجبر بخاطرنا، والموضوع عدى مش بنسبة 100% بس الحمد لله مقارنة بالأمس فإحنا في نعمة».

وأشار إلى أن الفنان أُصيب بانسداد في بعض شرايين القلب، وتتضمن الشريان الرئيسي بنسبة انسداد 100%، و90% لشريان آخر، معلقًا: «الموضوع كان يلزمه تركيب الـ5 دعامات بسرعة أمس، والحمد لله حصل».

ونوه إلى أن الفنان محمد الحلو سيظل في الرعاية المركزة حتى الغد، متابعًا: «نعدي بكرا ونطمئن بإذن الله».



وكان الفنان محمد الحلو قد دخل العناية المركزة إثر تعرضه لوعكة صحية، مطالبًا جمهوره ومحبيه بالدعاء له بالشفاء العاجل وتجاوز أزمته الصحية.

ويأتي ذلك بعد مشاركة محمد الحلو في فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، حيث أحيا حفلين غنائيين، الأول على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في القاهرة، والثاني على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، وسط حضور جماهيري.