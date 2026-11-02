سفير مصر السابق بإسرائيل: هناك مخاوف داخلية وخارجية من احتمالات انزلاق إسرائيل إلى حرب أهلية

أكد السفير عاطف سالم، مساعد وزير الخارجية الأسبق وسفير مصر السابق في إسرائيل، أن الانتخابات الإسرائيلية الحالية تمثل محطة مفصلية وحاسمة في تاريخ إسرائيل، خاصة أنها تأتي في أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، وفي ظل حالة من التفكك في العقد الاجتماعي داخل المجتمع الإسرائيلي.

وأوضح "سالم" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن هذه الانتخابات ستسهم في تشكيل مستقبل إسرائيل خلال المرحلة المقبلة، وستحدد إلى حد كبير طبيعة الدولة، وما إذا كانت ستتجه نحو تكريس الطابع الديني، أم ستسعى إلى إقامة دولة مدنية تتضمن قدرًا من الديمقراطية.

وأشار إلى وجود مخاوف داخل إسرائيل وخارجها من تداعيات حالة الانقسام والتفكك، واحتمالات تطورها إلى حرب أهلية، في ظل الصراع الدائر على السلطة، إلى جانب ما وصفه بظاهرة الهجرة العكسية من إسرائيل.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق على أن الانتخابات الحالية يتعين أن تتعامل مع هذه الملفات والتحديات، باعتبارها قضايا ترتبط بمستقبل إسرائيل خلال الفترة المقبلة.