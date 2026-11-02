تنظيم الاتصالات: نستهدف استبدال 6 ملايين خط إنترنت أرضي خلال 3 سنوات لترتفع تغطية «الفايبر» إلى 90%

كشف المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن النجاحات والخطط المستمرة لتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات والإنترنت في مصر، مؤكداً أن مصر نجحت في الحفاظ على صدارتها لترتيب الدول الإفريقية في سرعة الإنترنت للعام الخامس على التوالي.

وأوضح المتحدث، في تصريحات لبرنامج «أحداث الساعة» على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا التقييم جاء استناداً إلى مؤشرات شركة «سبيد تست» العالمية، والتي تعتمد على قياسات حقيقية يُجريها المواطنون بأنفسهم عبر هواتفهم وأجهزتهم دون أي تدخل من الشركات أو الجهات الحكومية، مما يعكس التطوير الملموس في جودة الخدمات المقدمة.

• تحديث شامل لشبكة الإنترنت الأرضي

وأشار خلال اللقاء إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت الأرضي في مصر تجاوز 13 مليون مواطن، في ظل نمو الاستهلاك السنوي بنسبة 36%. وللمواكبة والتطوير، استبدلت الدولة أكثر من 5.5 مليون خط نحاسي بشبكات الألياف الضوئية الحديثة «فايبر»، وهو ما رفع السرعات المتاحة إلى 100 و200 ميجابت.

وأضاف أن الجهاز يعمل على خطة مستقبلية تستهدف استبدال 6 ملايين خط إضافي خلال الأعوام الثلاثة القادمة، لتصل نسبة التغطية بالألياف الضوئية إلى أكثر من 90%، إلى جانب توصيل الخدمة لقرى مبادرة «حياة كريمة» والمناطق الحدودية.

• طفرة في شبكات التليفون المحمول

وعلى صعيد شبكات المحمول، أعلن المتحدث عن قفزة كبيرة في عدد أبراج التغطية، حيث ارتفع عدد الأبراج من 24 ألف برج في عام 2021 إلى 38 ألف برج حالياً، مع استهداف الوصول إلى 40 ألف برج بنهاية العام الحالي، بنسبة زيادة بلغت 60% خلال 5 سنوات فقط.

كما كشف عن إطلاق خطة خمسية لترددات المحمول تتيح 450 ميجاهرتز، وهي مساحة ترددية تعادل ما تم طرحه خلال الـ 25 عاماً الماضية مجتمعة، مشدداً على أن الجهاز يتلقى شكاوى المواطنين أولاً بأول ويجري قياسات ميدانية دورية للتعامل مع أي قضايا تخص جودة التغطية في مختلف المناطق.