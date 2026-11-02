دراسة: ارتفاع الخطاب المعادي للعرب على «إكس» 428% بالتزامن مع الانتخابات الإسرائيلية

رصدت دراسة لمنظمة «فيك ريبورتر»، المتخصصة في مكافحة التضليل الإلكتروني، ارتفاع حجم الخطاب المعادي للمواطنين العرب على منصة «إكس» بنسبة 428%، خلال يوم الانتخابات الإسرائيلية واليومين التاليين له.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، التي نشرت نتائج الدراسة أمس الأحد، بلغ هذا الخطاب ذروته الخميس 29 أكتوبر، مع تسجيل أكثر من تسعة آلاف إشارة في يوم واحد، شملت عبارات كراهية وتحريضًا وأكاذيب ونظريات مؤامرة بشأن تصويت المواطنين العرب.

وأوضحت الدراسة أن المنشورات حظيت بملايين المشاهدات، وتضمنت مزاعم بشأن «سرقة الانتخابات» دون عرض أدلة، إلى جانب التشكيك الجماعي في شرعية التصويت داخل المجتمع العربي.

كما رصدت اتهامات جماعية للعرب بتأييد الإرهاب، ومزاعم تربط مشاركتهم السياسية بحركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين وهجوم 7 أكتوبر 2023.

واعتمدت الدراسة على رصد المنشورات في منصة «إكس»، باستخدام صيغة بحث تجمع كلمات تشير إلى العرب مع مصطلحات مرتبطة بالعداء والإقصاء والعنف ومزاعم سرقة الانتخابات.

وتزامن تصاعد هذا الخطاب مع حصول القائمة العربية المشتركة والقائمة العربية الموحدة على 19 مقعدًا في الكنيست، مقابل 48 للأحزاب اليهودية المعارضة لنتنياهو و53 لمعسكره، بما منح التمثيل العربي وزنًا حاسمًا في مفاوضات تشكيل الحكومة.