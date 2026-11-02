«يديعوت أحرونوت»: نتنياهو يترك باب التناوب على رئاسة الحكومة مع آيزنكوت مفتوحًا

أفاد موقع «Ynet»، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أبقى خيار التناوب على رئاسة الحكومة مع جادي آيزنكوت مطروحًا خلال محادثات مغلقة بشأن تشكيل حكومة وحدة.

ونقل التقرير عن نتنياهو قوله، ردًا على سؤال بشأن التناوب، إنه يفحص جميع الخيارات. كما نقل عن أحد المقربين منه أن عرضًا لتشكيل حكومة وحدة لم يُطرح حتى الآن.

وبحسب التقرير، يخشى نتنياهو قيام حكومة بديلة تجمع معسكر آيزنكوت بأحزاب حريدية ودعم عربي، واستمرارها فترة طويلة بما يبعده عن الحكم.

وكان رئيس الائتلاف الإسرائيلي، النائب عن الليكود أوفير كاتس، أعلن أمس الأحد رفض حزبه التناوب على رئاسة الحكومة، داعيًا الراغبين في المشاركة إلى الانضمام على أساس الائتلاف القائم، وفق تصريحات أوردها «تايمز أوف إسرائيل» نقلًا عن إذاعة الجيش.

وفي مسار آخر، نقل موقع «كل ريغا» عن هيئة البث الإسرائيلية «كان» أن فريق نتنياهو ربط بدء محادثات الوحدة ببقاء أمير أوحانا رئيسًا للكنيست، فيما تمسك محيط آيزنكوت باستبداله ورفض الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو.

وتأتي هذه التحركات بعد انتخابات 27 أكتوبر، التي منحت معسكر نتنياهو 53 مقعدًا، مقابل 48 للأحزاب الداعمة لآيزنكوت و19 للقائمتين العربيتين، وسط استمرار الخلافات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.