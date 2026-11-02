أحمد أبو الغيط يكشف نبوءة عمر سليمان: قال لي اللواء السيسي هو المستقبل الذي سيحمي مصر من الإخوان

كشف أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، عن تفاصيل حوار دار بينه وبين اللواء الراحل عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، بشأن المخاوف على مستقبل مصر من سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال خلال برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أخبرت اللواء عمر سليمان، بقلقي على البلد، وقلت له يبدو أن الإخوان سيهيمنون ويسيطرون على البلد، فقال لي: هل تعرف اللواء السيسي؟، فقلت له: لا أعرفه، فقال لي: هذا الرجل هو المستقبل، وهو الذي سيحمي مصر، وكان حينها رئيسا للمخابرات الحربية، لكن المهم أن يظهر الشعب رؤيته ويتمرد على هؤلاء الناس حتى يمنح الفرصة للقوات المسلحة لتحميه".

وأضاف أن "ما حدث في مصر كشف نجاح الاختراق الغربي لهذا المجتمع ونجاح الإخوان في اختراقهم"، لافتا إلى وجود اتصالات ممتدة لسنوات طويلة بين الأمريكيين والإخوان.

ولفت إلى أن رئيس محطة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في إسطنبول كان دائم الاتصال والتواصل مع القيادات الإخوانية لتجهيز المشهد مبكرًا.

وكشف عن حالة التناقض في الموقف الأمريكي، بعدما أبلغت إدارة بوش الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، بأن الإخوان جماعة إرهابية في الوقت الذي كانت أجهزتها الاستخباراتية تنسق معهم.

واختتم: "كنت مندهشا من توالي التقارير عن تلك الاتصالات، وفي الوقت نفسه زار الدكتور أحمد نظيف الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش في مكتبه نيابة عن الرئيس مبارك في أواخر عام 2005، بعد ما قرف منهم، فقيل له هناك إن الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، الأجهزة الأمنية تعمل معهم، والسياسية تقول عنهم منظمة إرهابية".