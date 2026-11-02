لميس الحديدي: توجيه الرئيس السيسي بجدول زمني لتوصيات منتدى مصر يتيح للمواطنين والبرلمان مراقبة الحكومة

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بنشر التوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، مصحوبة بجدول زمني محدد ومؤشرات واضحة لقياس الأداء، يتيح للمواطنين ما تحقق من هذه التوصيات ومدى التزام الحكومة بتنفيذها.

وأضافت «الحديدي»، عبر برنامجها «الصورة»، اليوم الأحد، أن أهمية الجدول الزمني تتمثل في معرفة ما سيتم تنفيذه بشكل عاجل، وما يحتاج إلى وقت أطول حتى عام 2030، مشيرة إلى أن المواطنين ليسوا مضطرين لانتظار أربع سنوات لمعرفة نتائج الوعود الحكومية، خاصة أن التوصيات تتضمن أمورًا عاجلة وأخرى يتم تنفيذها بشكل متدرج.

وأوضحت أن البرلمان والصحافة والمواطنين يمكنهم متابعة تنفيذ التوصيات ومراقبة أداء الحكومة وفقًا للجدول الزمني ومؤشرات قياس الأداء، مؤكدة أن إعلان المواعيد المحددة للتنفيذ يجعل من الممكن متابعة ما وعدت به الحكومة ومتى يتحقق.

وتابعت أن بعض التوصيات العاجلة بدأ تنفيذها بالفعل، ومنها زيادة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت مجانًا، اعتبارًا من اليوم، فيما هناك ملفات أخرى تنتظر تحديد جدول زمني لتنفيذها.

وأشارت إلى ملف العدادات الكودية والتقسيطات والخصومات المقررة عليها، إلى جانب قانون التصالح ومبادرة الكشف المبكر عن سرطان الأطفال، معربة عن أملها في صدور قانون التصالح، باعتبار أن العدادات الكودية جاءت نتيجة عدم وجود قانون تصالح نهائي.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه اعتمد المخطط السنوي المقترح من مجلس الوزراء لمتابعة مختلف القطاعات والقضايا التي تشغل الرأي العام وتمس حياة المواطنين، بما يضمن استمرار الحوار والتواصل البيني معهم، وذلك في إطار متابعته لمخرجات منتدى 2026.

وأضاف الرئيس في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح اليوم الأحد، أنه وجه الحكومة بنشر التوجيهات الصادرة بشأن توصيات المنتدى على الموقع الإلكتروني الخاص به، مصحوبة بخطة زمنية محددة للتنفيذ ومؤشرات واضحة لقياس الأداء، حتى يمكن متابعة تنفيذها من المواطنين ومؤسسات الدولة على حدٍ سواء.