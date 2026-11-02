يلتقي النادي الأهلي مع ضيفه المقاولون العرب، في الثامنة من مساء اليوم، الإثنين، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وتمثل مباراة اليوم واحدة من أقدم مواجهات الكرة المصرية، وفي لقاء يتكرر بعد قرابة الشهر ونصف، من مباراة الفريقين في الدوري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة كأس عاصمة مصر، بعد الفوز العريض في الجولة الأولى أمام بترول أسيوط، بنتيجة 5-0، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثاني بفارق الأهداف بعد الفوز في الجولة الأولى على الجونة 2-0.

ويسعى النادي الأهلي، بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتعويض التعادل مع المقاولون العرب في الدوري، في محاولة لاسترضاء الجماهير الغاضبة من أداء الفريق.

ورغم البداية الجيدة للمدرب المغربي مع الأهلي، وتحقيق 9 انتصارات وتعادلين فقط في مبارياته الـ11 الأولى، هاجمت بعض الجماهير عموتة خلال المباراة الأخيرة أمام مودرن سبورت وطالبته بالرحيل.

ومن المنتظر أن يمنح المدرب المغربي الفرصة لعدد كبير من البدلاء والشباب في مواجهة اليوم أمام المقاولون العرب، مع مشاركة حمزة علاء في حراسة المرمى.

واستبعد عموتة 12 لاعبًا من قائمة الأهلي لمباراة اليوم، على رأسهم إمام عاشور، الذي يواصل الغياب خلال المباريات الأخيرة لأسباب فنية بعد تراجع مستواه وتكاسله في الملعب.

فيما يغيب محمد الشناوي، ومروان عطية وأحمد مصطفى زيزو وعمر الساعي وتوفيق محمد، ضمن خطة النادي لإراحة عدد من اللاعبين قبل مواجهة السكة الحديد في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويستمر غياب عمرو الجزار و أقطاي عبد الله وكريم الدبيس بسبب الإصابة، بالإضافة إلى حسين الشحات الذي اشتكى من آلام في البطن، كما يغيب رضا سليم وأحمد خالد كباكا، لأسباب فنية مع اقتراب رحيلهما عن النادي في يناير.

فيما شهدت القائمة عودة محمد هاني وياسر إبراهيم وعلي محمود، بالإضافة لدخول رأفت محمد ومحمد عبد الله وعمر سيد معوض لاعبي فريق الشباب.

وتعتبر مباراة الأهلي والمقاولون العرب من كلاسيكيات الدوري المصري الممتاز، حيث لعب الفريقان 84 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري منذ صعود المقاولون العرب موسم 1978-1979، كانت المباراة الأولى يوم 29 أكتوبر 1978، وانتهت بالتعادل بدون أهداف، وآخر مباراة يوم 5 مارس 2006 وانتهت بفوز الأهلي 3-1 أحرز للأهلي محمود حسن تريزيجيه وإمام عاشور وإبراهيم القاضي (عكسي).

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 60 مباراة، وفاز المقاولون العرب في سبع مباريات، وتعادل الفريقان في 17 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 150 هدفاً وتلقت شباكه 48 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 6-2 موسم 2002-2003، وفوز الأهلي بنتيجة 5-1 وحققها الأهلي ثلاث مرات مواسم 1988-1989، 2006-2007، 2010-2011، وفوز الأهلي بنتيجة 5-2 موسم 2017-2018، وفوز الأهلي بنتيجة 4- صفر مرة واحدة موسم 2023-2024، وبنتيجة 4-1 ثلاث مرات مواسم 1980-1981، 2007-2008، 2022-2023.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، أحمد بلال برصيد سبعة أهداف، وحسام حسن ومحمد أبو تريكة برصيد ستة أهداف لكل منهما، ثم علاء إبراهيم وطاهر محمد طاهر وعبد الله السعيد برصيد أربعة أهداف لكل منهم.