هيئة البث الإسرائيلية: خلاف داخل قيادة الشاباك بشأن توسيع تحقيق مزاعم التدخل الأجنبي في الانتخابات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية «كان» بوجود خلاف داخل قيادة جهاز الأمن العام «الشاباك» بشأن توسيع التحقيق في مزاعم التدخل الأجنبي في الانتخابات، بين رئيس الجهاز دافيد زيني وثلاثة من كبار المسئولين.

وبحسب التقرير، الذي نقلته صحيفة «جيروزاليم بوست»، يسعى زيني إلى استخدام أدوات تحقيق إضافية، بينما يرى المسئولون الثلاثة، وبينهم رئيس قسم مشارك في التحقيق، أن نطاق الشبهات والمعطيات المتاحة لا يبرران هذه الإجراءات.

وأشار التقرير إلى أن التحقيق يفحص مزاعم تلقي نائب من القائمة العربية المشتركة أموالًا، مع استمرار الغموض بشأن مصدرها ومدى استخدامها في أنشطة انتخابية مخالفة للقانون.

ونقلت «كان» عن مسئول كبير في الجهاز أن الإجراءات المقترحة تحتاج إلى موافقة قانونية خاصة، وأن محدودية الشبهات تثير صعوبات أمام الحصول عليها.

وفي تعقيبه، قال «الشاباك» لـ«جيروزاليم بوست» إن مناقشاته المهنية تسمح بعرض آراء متعددة ومتنوعة، مع امتناعه عن التعليق على تفاصيل الاجتماعات المغلقة.

وجاء التقرير عقب بيان مصور ظهر فيه زيني إلى جانب رئيس لجنة الانتخابات، القاضي نوعام سولبرغ، والمستشارة القضائية للحكومة. وأكد سولبرغ أن الاقتراع جرى بصورة سليمة، وأن الشبهات المطروحة، حتى حال ثبوتها، لا تنال من سلامة النتائج بمجملها.

ومن المقرر تسليم النتائج الرسمية إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج الأربعاء المقبل، تمهيدًا لبدء مشاورات تشكيل الحكومة، بالتوازي مع استمرار التحقيق.