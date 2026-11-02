يلتقي الزمالك مع مستضيفه وادي دجلة في الخامسة من مساءً اليوم، الإثنين، على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ويخوض نادي الزمالك المواجهة الثانية له في البطولة، تحت قيادة مديره الفني معتمد جمال، بعدما خاض المباراة الأولى بقيادة المدرب المساعد إبراهيم صلاح، وخسرها الفريق بنتيجة 3-0 أمام زد.

ويحتل الزمالك، قبل مباراة اليوم، المركز الخامس والأخير في المجموعة الأولى، بدون رصيد من النقاط، فيما يحتل وادي دجلة المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف فقط خلف زد المتصدر.

ويبحث الزمالك عن تحقيق انتصاره الأول، بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام زد، فيما يسعى وادي دجلة لتحقيق ثاني انتصاراته بعد الفوز أمام الاتحاد في الجولة الأولى بهدف دون رد.

ومن المنتظر أن يعود ناصر منسي، مهاجم الزمالك، للمشاركة في المباريات مع الفريق، بعد الأزمة التي وقع فيها خلال مباراة الذهاب في دوري أبطال أفريقيا أمام الجيش الرواندي.

ويسعى معتمد جمال لاستغلال البطولة في تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، ومنح الفرصة لعدد من العناصر الشابة، خاصة فى ظل ضغط المباريات وتلاحم المنافسات خلال الفترة الحالية.

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية أمام وادي دجلة للحفاظ على فرصه في التأهل من المجموعة، ومواصلة مشواره فى البطولة.

على الجانب الآخر يسعى وادي دجلة، بقيادة مديره الفني مصطفى شبيطة، لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، واستعادة الثقة بعد الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز في الدوري بهدفين دون رد.

ويدير المباراة طاقم تحكيمي بقيادة أحمد جمال حكمًا للساحة، يعاونه الثنائي أحمد لطفي وسيد أبو خاطر مساعدين، فيما يتولى مبروك نبيل مهمة الحكم الرابع.

وعلى مستوى تقنية الفيديو، وقع الاختيار على عمرو السيد لإدارة غرفة الـVAR، ويعاونه محمود الدسوقي بصفته حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.