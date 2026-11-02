السعودية: اعتراض صاروخ حوثي باتجاه المنطقة الجنوبية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية، وفقا لما صرح به المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية أعلن في 13 أكتوبر الماضي عن تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية نوعية في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى (مثل الحديدة وذمار) لتحييد القدرات والمصادر الحيوية التي تستخدمها جماعة الحوثي لدعم مجهودها الحربي.