شريف مدكور: الرقص رياضة زي كرة القدم والسلة بيفرّغ الطاقة السلبية

شريف مدكور: أنا بقول الحمد لله إن جالي سرطان.. شوفت حب الناس ونظرتي للحياة اختلفت للأفضل





قال الإعلامي شريف مدكور، إن إصابته بالسرطان كانت سببًا في رؤية حب الناس وتغيير نظرته للحياة، موجها رسالة لكل مريض بهذا المرض بضرورة أن يجعل تلك التجربة سببا في تحسين حياته إلى الأفضل.

وأضاف خلال برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر "دي إم سي" : "أنا بقول الحمد لله إن أنا جالي سرطان.. أولا شاهدت حب الناس، ونظرتي للحياة اختلفت إلى الأفضل، وليس إلى الأسوأ", لافتا إلى أن تأثير البنج كان يظهر عليه بشكل قوي وواضح ويمتد إلى 8 ساعات.

وأشار إلى عدم نسيان الرسالة الصوتية التي أرسلتها إليه الفنانة إسعاد يونس في بداية مرضه، مؤكدا أنه يحتفظ بها ويستمع إليها كلما شعر بالتعب ليستمد منها الطاقة الإيجابية.

وأضاف أن نظرته للرقص تختلف عن الرؤية السائدة لدى قطاع في المجتمع يرفضه ويرفض الاستعراض، قائلا: " "أنا بشوف الرقص هو نوع من الرياضة، زي كرة السلة والسباحة وكرة القدم، لكن هي رياضة على مزيكا، بتفرغ بجد الطاقة السلبية".

ولفت إلى اعتياده تقليد استعراضات مادونا بعد عودته إلى المنزل خلال فترة تلقيه العلاج الكيماوي، مضيفا: "أنا من زمان ساعة ما كنت آخذ الكيماوي أنا كنت أرجع البيت، عندي شاشة كبيرة، أعمل استعراضات مادونا، وأقعد أقلدها، وأصحى ثان يوم وأنزل العمل".

واعتبر أن الرقص موروث ممتد منذ عهد الفراعنة، قائلا: "في أفراحنا بنرقص وكل حاجة بنرقص، إحنا شعب بيحب الرقص، ومن أيام أجدادنا المصريين القدماء في حاجات كتير على الجداريات إن كان في رقص، والرقص هنعمله بطريقة مش فجة" حسب قوله.