نشر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، وثيقة قديمة للقائمة العربية الموحدة، واستخدمها لمهاجمة احتمال مشاركة رئيسها منصور عباس في الحكومة المقبلة، فيما طالبه الأخير بنشر وثائق تفاهمات سابقة بينهما.

وأرفق نتنياهو الوثيقة بمنشور على منصة «إكس»، زعم فيه أنها تمثل برنامج منصور عباس، ودعا إلى استبعاد تشكيل حكومة معه، بحسب ما نقلته «الجزيرة» عن منشوره.

وتحمل النسخة الأرشيفية المتاحة على موقع المعهد الإسرائيلي للديمقراطية تاريخًا من عام 2002 في تذييل صفحاتها. وتتضمن مطالب بإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية، وإخلاء المستوطنات، واحترام حقوق اللاجئين، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب مطالب تتعلق بالمساواة ومكافحة التمييز ضد العرب.

وقالت منظمة «فيك ريبورتر» إن تاريخ الوثيقة ظاهر في نسختها الأصلية، لكنه اقتُطع من المنشورات المتداولة. وأشارت إلى مشاركة جهات سياسية وإعلامية أخرى في نشرها، بينها الوزير عميحاي شيكلي وحسابات مرتبطة بالليكود.

ورد عباس بأن نتنياهو يعرف برنامج القائمة ومطالبها من وثيقة تفاهمات بينهما عام 2019 ووثائق ائتلافية عام 2021، داعيًا إياه إلى نشرها أو الموافقة على إتاحتها للجمهور.

وتولى عباس قيادة «الموحدة» عام 2018، وشاركت قائمته في الائتلاف الحاكم خلال عامي 2021 و2022. وحصلت على ثمانية مقاعد في الانتخابات الأخيرة، وسط خلافات داخل المعارضة بشأن الاستعانة بدعمها لتشكيل حكومة بديلة لنتنياهو.