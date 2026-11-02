ضياء رشوان: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالرأي العام وتبصيره بالحقائق بكل الوسائل

رشوان: وزارة الدولة للإعلام تستعد لعقد الملتقى الأول لصناع المحتوى والمؤثرين المصريين بداية العام المقبل

عقد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، لقاءً موسعًا مع نخبة من أبرز المؤثرين وصناع المحتوى الرقمي في مصر، ضمت نحو 70 من المتخصصين في المحتوى الجاد بأنواعه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي والتكنولوجي، حيث يبلغ إجمالي عدد المتابعين الدائمين لمجموعة المؤثرين الذين حضروا اللقاء على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من 500 مليون متابع.

وجاء هذا اللقاء في سياق سلسلة اللقاءات التي يعقدها وزير الدولة للإعلام مع كافة مكونات منظومة الصحافة والإعلام والوسائل الرقمية المؤثرة في الرأي العام، في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة عند تشكيلها في شهر فبراير الماضي، والتي نصت في بندها الثامن على «ضرورة إيلاء أهمية قصوى بالرأي العام وتعزيز ثقافة الحوار البناء وتنمية القدرة على التفكير السليم واحترام الرأي والرأي الآخر»، وكذلك في إطار المهام الرئيسية لوزارة الدولة للإعلام الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، إضافة إلى الأهمية المتزايدة للمحتوى الرقمي الجاد الذي يتناول القضايا الوطنية وشؤون المجتمع.

وقد استهل الوزير ضياء رشوان حديثه بالتأكيد على اهتمام الدولة بتبصير الرأي العام بالحقائق من خلال كل الوسائل المتاحة والأكثر انتشارًا وتأثيرًا، ومن بينها المحتوى الرقمي، مشيرًا إلى أن هذا هو اللقاء الثامن الذي يعقده مع مكونات منظومة التعامل الصحفي والإعلامي والرقمي مع الرأي العام، حيث سبق أن عقد سبعة لقاءات ضمت نحو 250 من مسؤولي وقيادات الوسائل الإعلامية، منهم رؤساء الهيئات الإعلامية الرسمية الثلاث، ومجلسا نقابتي الصحفيين والإعلاميين، ورؤساء قنوات التليفزيون والشبكات الإذاعية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، ورؤساء تحرير الصحف والمجلات القومية، ورؤساء القنوات التليفزيونية الخاصة، ورؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية، ورؤساء تحرير المواقع الإخبارية، وأعضاء اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري.

كما أكد وزير الدولة للإعلام أن المحتوى الرقمي على الوسائل الرقمية الحديثة جزء مهم من أدوات التأثير في الرأي العام والتعبير عنه والتعامل مع شؤونه، وأن وزارة الدولة للإعلام منوط بها الاهتمام والتواصل مع كل ما يتعلق بالإعلام والاتصال بالرأي العام.

وأشار إلى أن دور صناعة المحتوى الرقمي على وسائل التواصل يمكن أن يكون دورًا متكاملًا ومكملًا لدور الإعلام المهني المحترف إذا أُحسن استخدامه في نطاقه السليم، ومن هذا المنطلق، فإن وزارة الدولة للإعلام تعبر عن اهتمام الحكومة بالتواصل مع صناع المحتوى والمؤثرين، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ومشكلاتهم، وسبل توفير الدعم الذي يؤدي إلى تطوير الأداء والنهوض بهذا القطاع المهم، من أجل تعظيم الرصيد المصري من المحتوى الرقمي، ليواصل تأثيره المنشود في الاتجاه الصحيح على المستويين الداخلي والخارجي.

ثم استمع وزير الدولة للإعلام إلى مداخلات المشاركين في اللقاء، حيث تحدث أكثر من 40 من المؤثرين وصناع المحتوى، وجاء مضمون مداخلاتهم في اللقاء الذي استمر أكثر من أربع ساعات على النحو التالي:

أشاد جميع المتحدثين بمبادرة وزارة الدولة للإعلام لعقد هذا اللقاء، الذي يرون أنه دليل على اعتراف الدولة بوجودهم ودورهم المؤثر في الداخل والخارج، واهتمامها بالاستماع إليهم وتوفير الدعم لهم والاستفادة من تأثيرهم لصالح أهداف الوطن والمجتمع، وطالبوا بتكرار هذه اللقاءات وتوسيع قاعدة المشاركين فيها.

- هناك حاجة إلى تعريف صناع المحتوى ووضع معايير لمن يُسمح لهم بحمل هذه الصفة، للتمييز بينهم وبين الآلاف ممن يمارسون النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

- هناك حاجة إلى إنشاء مظلة مصرية تضم المؤثرين وصناع المحتوى، يقومون هم بأنفسهم بوضع ملامحها وتفاصيلها، وتتولى وضع قواعد مهنية وأخلاقية لممارسي نشاط صناعة المحتوى، وتنظيم علاقتهم بوسائل الإعلام المحترف، ووضع قواعد لمعاقبة أي خروج على هذه القواعد المهنية والأخلاقية.

- هناك حاجة إلى تعريف محدد لبعض المصطلحات التي يُعاقب بعض صناع المحتوى بسبب الخروج عليها، مثل مصطلح قيم الأسرة المصرية وغيرها.

- صناع المحتوى في مصر يمثلون مجتمعًا إبداعيًا يحتاج إلى اعتراف الدولة به ودعمه وتقدير المتميزين من أعضائه.

- هناك حاجة ملحة إلى توفير تدفق المعلومات لصناع المحتوى بما يساعدهم على تقديم رسالة رقمية رصينة إلى المجتمع، إضافة إلى الحاجة إلى دعم الدولة لصناع المحتوى في مجال توفير استوديوهات وأدوات تصوير وإنتاج إعلامي متطورة، على غرار ما يجب عمله بالنسبة للإعلام المحترف.

- عبر جميع المشاركين في اللقاء عن رغبتهم وحماسهم لإنتاج محتوى رقمي في خدمة الأهداف الوطنية في كل المجالات، مثل السياحة والاقتصاد والثقافة والتعريف بمصر وتاريخها وحضارتها، والاستفادة مما حققوه من انتشار إقليمي وعالمي لصالح الوطن.

- صناع المحتوى في مصر بحاجة إلى حماية حقوق الملكية الخاصة بهم، وكذلك دعم حقوقهم لدى شركات المنصات العالمية، وتشجيع إيجاد مكاتب إقليمية داخل مصر لهذه المنصات لتيسير التعامل معها، الأمر الذي يفيد أيضًا في انتشار المحتوى الرقمي المصري في العالم.

- الكثير من المحتوى الرقمي يحظى بجاذبية واهتمام الأجيال الجديدة من الأطفال والشباب، وأن نشر هذا المحتوى على قنوات التليفزيون يمكن أن يدعم انتشار وجاذبية الإعلام المحترف.

- صناع المحتوى يواجهون صعوبات في التصوير في الأماكن العامة والطرقات، ويحتاجون إلى هويات تساعدهم على أداء دورهم.

- هناك حاجة إلى الاهتمام بالصم وضعاف السمع في كافة وسائل الإعلام وفي المحتوى الرقمي.

- صناع المحتوى يتطلعون إلى دعم الدولة في مجال التدريب المتقدم على فنون صناعة المحتوى الرقمي المتطور والمؤثر في المجتمع، وإدخال القواعد العملية والمهنية لصناعة المحتوى الرقمي لبناء أجيال متعاقبة ممن يجيدون هذه المهارات.

وفي ختام اللقاء، أشاد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، بما عبر عنه المشاركون في اللقاء من روح وطنية واستعداد لوضع إمكاناتهم في خدمة الوطن ومصالحه في الداخل والخارج، مؤكدًا أن الدولة تدعم المواهب والمبدعين في كل المجالات، ولا شك أن صناعة المحتوى المهني الجاد نوع من الإبداع الذي يناسب العصر ويخاطب الأجيال الجديدة.

كما أشار وزير الدولة للإعلام إلى أن الدولة تعمل على إصدار قانون حرية تداول المعلومات للمواطنين كافة، تنفيذًا لنصوص الدستور، كما ستعمل على توفير تواصل لصناع المحتوى الجادين مع مصادر المعلومات في الوزارات والجهات الرسمية، لإنتاج محتوى رقمي يلتزم بالحقائق، وذلك بالإضافة بالطبع إلى وسائل الإعلام المحترف.

وفيما يتعلق باقتراح المشاركين مساندة الدولة لصناع المحتوى لإنشاء نقابة خاصة بهم، أكد وزير الدولة للإعلام أنه لا توجد أي دولة في العالم أنشأت نقابة للمؤثرين، وأن إيجاد مظلة أو رابطة تنظم العلاقات بينهم وتضع القواعد المناسبة لممارسة عملهم، وهو شأن يتعلق بهم، يمكنهم القيام به فيما بينهم، مع الالتزام بنصوص الدستور والقانون.

وأعلن الوزير ضياء رشوان أن وزارة الدولة للإعلام تقوم بالإعداد لعقد الملتقى الأول لصناع المحتوى والمؤثرين المصريين بداية العام المقبل، لبحث سبل تحقيق الأولويات التي تعزز دورهم وأداءهم لدورهم.

وقد حضر اللقاء كل من:

ريهام عياد، سامح سند، أحمد رأفت، أحمد سلامة، إيجيب كدة كدة، أحمد الوكيل، حمدي عاشور، نهاد أبو القمصان، إسلام فوزي، مصطفى عاطف، عبد الله عنان، فارس قطرية، أحمد البرماوي، أحمد رشاد، أحمد سعودي، أحمد عماد، أحمد كمال، أحمد نجاح، إسراء مصطفى، المنصان، أمنية عوض، أمير يوسف، أمينة شلباية، آية شعيب، بشوي عماد، تامر إمام، جرجس فكري، حبيبة النجار، حمدي سلمان، خالد فرج، داليا غزلان، رانيا يحيى، رحيمة الشريف، رنا بحيري، زياد علي، سلمى عادل، شادي شريف، شريف بديع، شريف نور الدين، شهاب محمود، عبد الرحمن الصافي، عبد الرحمن مجدي، علي خالد، علي عثمان، عمر الطويل، عمر حسام، عمر غالي، فاطمة أبو حاتي، فرح شعبان، كريم حنفي، كيرو فوزي، محمد البرماوي، محمد الجالي، محمد أمير، محمد بسيوني، محمد حازم، محمد حسام، محمد حماده، محمد سلطان، محمد عاصي، محمد عبد القادر، محمد علاء الدين، محمد غنيم، محمد هشام، محمود علام، مرقص كوزين، نورهان قنديل، هاني عزب، هايدي عاصم، وياسمين عبيد.