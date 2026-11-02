الضرائب: إعداد الإصدار الأول من الصكوك الضريبية للممولين الملتزمين بعائد معفى من الضريبة

قال محمد سرور، مدير المكتب الفني بمصلحة الضرائب، إن أحمد كوجك وزير المالية وجّه بإعداد الإصدار الأول من الصكوك الضريبية للممولين الملتزمين ضريبيًا.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الأحد، إلى أن إصدار الصكوك الضريبية يأتي تفعيلًا لأحد مواد قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

وتابع أن المصلحة أتاحت لمجتمع الأعمال تقديم آرائهم ومقترحاتهم حول الإصدار الأول للصكوك الضريبية للتعرف على مستهدفاتهم، بهدف تحقيق أقصى استفادة منه.

وأكد أن المصلحة ستستجيب لمستهدفات وملاحظات مجتمع الأعمال بشأن الصك الضريبي، وأنها ستبحث الميزة التي يُمكن تقديمها لجذب الممولين للاكتتاب به، ليكون لهم رصيد دائم داخل المصلحة يُستخدم في سداد المستحقات الضريبية لتجنب غرامات التأخر في السداد.

وأوضح أن الصك الضريبي هو أداة تمويل يستخدمها الممول الذي يمتلك سيولة للاكتتاب في صك ضريبي مقابل عائد معفي من الضريبة وفقًا لنص القانون، متابعًا: «هذا العائد المجزي الذي سيتم إقراره لينافس جميع أدوات التمويل الأخرى يكون معفى من ضريبة الدخل».

ونوه إلى أن وزارة المالية تطرح هذه الصكوك، وأن الاكتتاب بها يتم عبر القطاع المصرفي، بينما تتولى شركة مصر للإيداع والقيد تسوية هذه المعاملات.

ورد على مخاوف المتخصصين بشأن تأثير تحصيل الأموال مبكرًا على الحصيلة الضريبة المستقبلية، موضحًا أن نشرة إصدار الصكوك الضريبية تنص على تزامن مواعيد استحقاقها مع موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، ما يمكّنهم من سداد التزاماتهم الضريبية في المواعيد القانونية.

وذكر أن «هذه الصكوك تطرح للاكتتاب ولكن نشرة إصدارها تنص على أن مواعيد استحقاقها متزامنة مع موسم الإقرارات الضريبية للشخص الطبيعي أو الاعتباري.. علشان الفلوس أو مستحقات الممول _ عبارة عن قيمة الصك والعائد المستحق عليه _ تكون متاحة عند الممول ويقدر يسدد التزاماته الضريبية في المواعيد القانونية».

واستكمل أن عائد الصكوك الضريبية ومعاييره لا تزال قيد الدراسة بالتنسيق مع البنك المركزي، مضيفًا أن الإصدار الأول يتناول جميع تفاصيل إصدار الصك وآليات الاكتتاب به، والجهة المسئولة عن تسوية المعاملات، وحالات استرداد قيمة الصك، وغيرها.

وشدد على أن جميع آليات وضوابط الصكوك الضريبية تُتضمن في نشرة الإصدار، مضيفًا أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تُعنى أكثر بالممولين الملتزمين ضريبيًا.