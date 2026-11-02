قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن نقص المعروض وارتفاع سعر الدولار من أبرز العوامل التي أدت إلى زيادة أسعار السيارات، مضيفًا أن القطاع يواجه معوقات في استيراد السيارات كاملة الصنع، في إطار توجه الدولة لدعم المكون المحلي وتوطين الصناعة.

وتابع "سعد" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، أمس الأحد، أن استيراد السيارات كاملة الصنع انخفض بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، وأن السوق لم يكن يمتلك مخزونًا كبيرًا منها لدى التجار، وكانت الكميات المتاحة محدودة، ما أدى إلى وجود قوائم انتظار للعملاء الراغبين في شراء هذه السيارات.

وأضاف أن السيارات المجمعة محليًا تأثرت أيضًا، ولكن بنسب أقل، نتيجة اعتمادها جزئيًا على مكونات مستوردة، موضحًا أن نسبة المكون المحلي في بعض سيارات الركوب «الملاكي» تصل إلى 45%، بينما تُستورد النسبة المتبقية من مكونات الإنتاج.

وأكد أن ارتفاع سعر العملة انعكس على تكلفة السيارات وأسعارها، مشيرًا إلى أن سعر الدولار أصبح متغيرًا بصورة مستمرة، ما يصعّب تحديد تكلفة السيارة مسبقًا، خاصة أنخ قد يتغير بين مرحلة التعاقد على الشحنة ووصولها.

وعبر عن رفضهم كمتخصصين في القطاع لظاهرة "الأوفر برايس"، قائلاً إن زيادة الطلب على السيارات في أوقات الأزمات، وتراجع المعروض، تعتبر مشكلة؛ إذ يتجه بعض العملاء إلى الشراء سريعًا خوفًا من ارتفاع الأسعار، بينما يتراجع الإقبال عندما تتوافر السيارات ويستقر السوق.