3 شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة

استشهد 3 فلسطينيين، اليوم الاثنين، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بوصول شهيد وعدد من المصابين بعد قصف طيران الاحتلال المسير منزلا شرق قرية المصدر وسط قطاع غزة.

وأعلن مستشفى ناصر استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح مختلفة، إثر قصف الاحتلال منطقه الياباني شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيبت طفلة جراء قصف من طائرة بدون طيار (درون) تابعة للاحتلال في شارع زعرب بمنطقة مفترق بئر 19 في مواصي مدينة خان يونس.

كما أعلن مجمع ناصر الطبي، استشهاد فلسطيني، اليوم الاثنين، متأثرًا بجروح أصيب بها بقصف طيران الاحتلال نقطة هيئة المعابر قبل أيام بمواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,580، والإصابات إلى 5,711، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 845، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,594 شهيدا، و175,834 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.