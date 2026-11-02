الإمارات تأمل في نجاح الجهود الدبلوماسية لتجنب مواجهة أمريكية إيرانية

أكد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، يوم الأحد تطلع بلاده إلى نجاح الجهود الدبلوماسية والوساطة التي تقودها قطر لتفادي جولة جديدة من المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح قرقاش، خلال منتدى أمني في البحرين، أن المواجهة مع إيران —التي بدأت في 28 فبراير بضربات مشتركة من الولايات المتحدة وإسرائيل وأعقبتها هجمات إيرانية على دول الخليج— جعلت من هذا العام 'عاما تحوليا' للمنطقة والعالم.

وتابع أمام الحضور في "حوار المنامة" —القمة الأمنية السنوية بالبحرين التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاسترانيجية وتضم صناع قرار وخبراء إقليميين ودوليين في مجالات الدفاع والشؤون الخارجية— قائلاً: "إننا لا نرغب مطلقا في رؤية جولة أخرى من الصراع في المنطقة".

ويجري مفاوضون إيرانيون محادثات في قطر بشأن مقترح لتهدئة الأوضاع في مضيق هرمز قريبا، وفقاً لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وأكد عراقجي عدم وجود مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن النتيجة النهائية تتوقف على الردود الأمريكية على "التساؤلات الإيرانية".

وفي مقابلة نشرت عبر قناته على تطبيق تليجرام، أكد عراقجي أن إيران تأمل في أن تفضل الولايات المتحدة 'الدبلوماسية على المسارات الأخرى'، مشددا على أن بلاده مستعدة لخياري الدفاع والدبلوماسية، رهنا بمدى 'عقلانية' واشنطن.