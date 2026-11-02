متحدث الوزراء: مبادرة شمس الصناعة تستهدف 1000 ميجاوات طاقة شمسية لخدمة 7 آلاف مصنع

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن مبادرة «شمس الصناعة» تستهدف التوسع في استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة، عبر استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء.

وأضاف خلال تغطية خاصة لقناة «الحياة»، مساء الأحد، أن المبادرة تستهدف إنشاء محطات جديدة للطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى 1000 ميجاوات، لخدمة نحو 7 آلاف مصنع.

وأشار إلى أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، ناقش التوسع في مبادرة «شمس الصناعة» لتشمل المباني والمصالح الحكومية، في إطار التوجيهات الرئاسية.

وتابع أن هذا التوجّه يدعم خطة الدولة في التحول من الطاقة الأحفورية إلى الجديدة والمتجددة، ويخفض تكلفة إنتاجها على المصانع، وينوّع مصادر الطاقة، وغيرها.

ونوه إلى أهمية صيانة معدات وألواح الطاقة الشمسية، والمحولات وأنظمة التحكم وربط الشبكة باستمرار، لضمان استدامة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحقيق الأهداف المرجوة منها بالشكل الأمثل.

وذكر أن الاجتماع تناول أهمية بناء منظومة وطنية للتنفيذ والتشغيل والصيانة وتدريب الكوادر الفنية العاملة في هذا المجال سواء بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أو القطاع الخاص.



وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، آليات تنفيذ مبادرة «شمس الصناعة» لدعم تحول القطاع الصناعي إلى استخدام الطاقة الشمسية، في إطار توصيات ومخرجات منتدى مصر 2026.

وأكد مدبولي أن المبادرة تحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار توجه الدولة نحو التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وخفض تكاليف الطاقة على القطاع الصناعي، وتنويع مصادرها، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، إلى جانب توطين صناعة مكونات الطاقة الشمسية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.

من جانبه، أوضح وزير الكهرباء أن المبادرة تستهدف إنشاء محطات للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميجاوات، لخدمة نحو 7 آلاف مصنع، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتقليل استهلاك الغاز الطبيعي ورفع كفاءة المصانع، فضلا عن دعم تنافسية المنتجات المصرية محليا ودوليا.

وأضاف أن المبادرة تستهدف كذلك تعزيز المكون المحلي في صناعة مكونات الطاقة المتجددة، ودعم سلاسل الإنتاج الصناعية وزيادة فرص التصدير، مشيرا إلى استمرار التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الكهرباء.

وفي ختام الاجتماع، أكد مدبولي وجود توجيهات رئاسية بالتوسع في نطاق مبادرة «شمس الصناعة»، بحيث لا تقتصر على المصانع، بل تمتد لتشمل مختلف مباني المصالح الحكومية، مع التوسع لاحقا في تطبيقها على مبانٍ أخرى.