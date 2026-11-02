سلاح الجو الأوكراني يعلن تعرض تطبيق إنذار الغارات الجوية للاختراق

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تعرض تطبيق الإنذار من الغارات الجوية في أوكرانيا للاختراق في ساعة متأخرة من يوم الأحد، حسبما أعلن سلاح الجو في البلاد.

وتم ارسال تنبيهات زائفة إلى الهواتف الذكية، تحذر المواطنين من تهديدات نووية وكيميائية.

وقال سلاح الجو على تطبيق تليجرام: "من المرجح أن تطبيق 'إير أليرت' قد تعرض للاختراق من قبل العدو. لا يوجد تهديد إشعاعي".

وحث المسؤولون الأوكرانيون المواطنين على تجنب الضغط على الروابط مجهولة المصدر، والامتناع عن تداول معلومات غير مؤكدة.

ويستخدم التطبيق لإرسال إنذارات مبكرة وتحديثات حول تنبيهات الدفاع المدني.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد الغزو الشامل الذي تشنه روسيا منذ أكثر من أربعة أعوام ونصف بدعم غربي.