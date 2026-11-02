متحدث الأوقاف: مركز الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا جديدة لتجديد الخطاب الديني ومواكبة متغيرات العصر

أكد المتحدث باسم وزارة الأوقاف الدكتور أسامة رسلان، أن افتتاح مركز الذكاء الاصطناعي لتطوير المحتوى الرقمي بالوزارة والمقرر اليوم الاثنين، يمثل خطوة مهمة نحو توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخطاب الديني وتجديد آليات تقديمه، بما يتناسب مع مختلف الفئات العمرية واللغوية.

وقال رسلان - في مداخلة هاتفية لبرنامج (صباح الخير يا مصر) المذاع على القناة (الأولى) بالتليفزيون المصري - "إن افتتاح المركز يحمل دلالة مهمة، تتمثل في قدرة المؤسسة الدينية على مواكبة التطورات التكنولوجية، وعدم الاكتفاء بالأنماط التقليدية في تقديم رسالتها"، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف تضطلع بدور يتجاوز حدود الداخل المصري، في ضوء امتداد رسالة مصر الفكرية والدينية إلى مختلف دول العالم.

وأضاف "أن المركز يستهدف إحداث نقلة في أساليب إنتاج المحتوى الديني، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الرسائل والقيم الدينية بقوالب متنوعة، تتناسب مع طبيعة الجمهور واهتماماته"، لافتا إلى أن الوعظ المباشر ليس الأسلوب الوحيد القادر على الوصول إلى جميع الفئات، خاصة الأطفال والشباب، الذين قد يكون المحتوى الدرامي والمرئي أكثر تأثيرا في جذب انتباههم وترسيخ القيم لديهم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الأوقاف أن المركز يمثل النواة الأولى لمنظومة متطورة لإنتاج محتوى ديني رقمي متعدد الأشكال واللغات، سواء باللغة العربية الفصحى أو العامية المصرية، إلى جانب محتوى مخصص للأطفال، فضلا عن إنتاج مواد بلغات مختلفة، بما يتيح مخاطبة شرائح أوسع من الجمهور داخل مصر وخارجها.

وأشار إلى أن طموح الوزارة لا يتوقف عند إنتاج الفيديوهات والمحتوى الرقمي، بل يمتد إلى تطوير أدوات تفاعلية حديثة، من بينها إنشاء "Chatbot" يتم تغذيته بمعرفة دينية آمنة وموثوقة، بما يتيح للجمهور التفاعل معه وطرح الأسئلة والاستفادة من المحتوى الديني الذي تنتجه الوزارة.

وكشف رسلان أن المركز يضم حاليا 40 شابا، مع استهداف زيادة العدد إلى 150 شابا وشابة، موضحا أن الطاقة الإنتاجية للمركز تصل، وفقا للمستهدفات المعلنة، إلى نحو 1000 فيلم شهريا، بما يعكس حجم التوسع الذي تسعى الوزارة إلى تحقيقه في مجال صناعة المحتوى الديني الرقمي.

واختتم المتحدث باسم وزارة الأوقاف بالتأكيد على أن المركز لا يمثل مجرد إضافة تقنية جديدة، وإنما بداية لتطوير شامل في أدوات إنتاج الخطاب الديني وتقديمه، والاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في الوصول إلى الجميع.