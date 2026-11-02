الحوثيون: غارات سعودية تستهدف شاحنات في ميناء رأس عيسى بالحديدة

قالت جماعة الحوثيين، اليوم الاثنين، إن الطيران السعودي شن غارة جوية استهدفت شاحنات على أرصفة ميناء رأس عيسى التجاري في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وذكرت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم الجماعة، أن الغارة استهدفت شاحنات تعود لمواطنين في الميناء، دون أن تورد تفاصيل بشأن حجم الأضرار أو وقوع خسائر بشرية.

من جانبه، قال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان مساء الأحد، إن الطيران الحربي السعودي شن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 75 غارة جوية وهجوماً صاروخياً استهدفت ما وصفها بالأعيان المدنية في محافظات صعدة وتعز وعمران وإب وذمار ولحج والحديدة والجوف.

وأضاف سريع أن الهجمات نُفذت بطائرات من طرازي "إف 15" و "تايفون" انطلقت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، إلى جانب هجمات صاروخية من جيزان، مشيراً إلى أنها "أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين".

وأوضح أن إجمالي الغارات والهجمات الصاروخية السعودية منذ بدء التصعيد "بلغ 3830 هجوماً".

ولم يصدر حتى الآن تعليق من التحالف بشأن الغارة على ميناء رأس عيسى أو الأرقام التي أعلنها الحوثيون.

ويأتي ذلك في ظل استمرار المواجهات الميدانية بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من الجبهات اليمنية، بالتزامن مع تصاعد التوتر بين الجماعة والسعودية.