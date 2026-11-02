زيلينسكي منفتح على إجراء محادثات مباشرة مع بوتين في تركيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه مستعد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تركيا لإجراء محادثات مباشرة، وذلك خلال مقابلة مع قناة "سي ان ان ترك" التلفزيونية اليوم الأحد.

وقال زيلينسكي، ردا على سؤال بشأن مدى استعداده للقاء بوتين في تركيا "نعم، نحن مستعدون".

وكان الرئيس الأوكراني قد ناقش مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان أمس السبت إمكانية قيام تركيا بالوساطة لإنهاء الحرب.

وقال زيلينسكي إن المباحثات تناولت أيضا إمكانية عقد اجتماع ثلاثي يضم قادة أوكرانيا وروسيا وتركيا.

وأضاف أن أوكرانيا ترحب بأي جهود تركية لتنظيم مثل هذا الاجتماع، وأنها مستعدة للمشاركة فيه.

وقد أكد زيلينسكي بشكل متكرر استعداده للقاء بوتين وجها لوجه، إلا أن الرئيس الروسي أصر على عقد أي لقاء من هذا النوع في موسكو، وهو شرط رفضه زيلينسكي.

وتحت ضغط من واشنطن، تستعد موسكو وكييف لاستئناف المفاوضات على مستوى الخبراء بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام، وذلك بعد توقف استمر عدة أشهر.

ومن المتوقع أن تلتقي وفود من أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في منتصف نوفمبر الجاري.

ومع ذلك، يؤكد زيلينسكي أن القضايا الأكثر أهمية لا يمكن حسمها إلا من خلال مفاوضات مباشرة مع بوتين.