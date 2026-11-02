اتفاق صيني عُماني على ضرورة العودة إلى مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران

ذكرت وكالة «شينخوا» الصينية أن الصين وعُمان متفقتان على تشجيع أمريكا وإيران على تبني الخيارات السلمية، والعودة إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد واستئناف الحوار.

وأفادت بأن بكين ومسقط «تتفقان على ضرورة استئناف الملاحة بشكل طبيعي وآمن في مضيق هرمز».

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الصيني أن منطقة الشرق الأوسط والخليج يجب ألا تصبح ساحة معركة للتنافس بين القوى العظمى، وأن بكين مستعدة للتعاون مع الدول العربية من أجل تحقيق سلام دائم.

وقال شي جين بينج، خلال استقباله سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الاثنين، إن العالم يخوض «تغيرات بالغة لم يشهدها منذ قرن».

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عنه قوله: «يجب ألا تصبح منطقة الخليج في الشرق الأوسط ساحة للتنافس بين القوى العظمى والصراع الجيوسياسي.. السلام والاستقرار في المنطقة يتطلبان عناية وحماية مشتركة من كل الأطراف».

وتابع قائلا إن الصين ملتزمة باستمرار بوقف الحرب، وتأمل في المساهمة «بالحكمة والحلول لحل المعضلات الأمنية في المنطقة».

وقال شي إن الصين مستعدة لتعزيز التواصل والتنسيق مع الدول العربية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، للتعاون من أجل استعادة السلام وتحقيق الاستقرار والأمن الدائمين.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية الأسبوع الماضي، أن بكين سترسل قريبا مبعوثيها الخاصين إلى دول في الشرق الأوسط، لتعزيز التواصل وخفض التصعيد.