محافظة القدس: 6176 مستوطنا اقتحموا الأقصى و44 عملية هدم وتجريف خلال أكتوبر الماضي

رصدت محافظة القدس، خلال شهر أكتوبر الماضي، تصعيداً في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في المحافظة، أسفر عن استشهاد فلسطيني، فيما اقتحم 6176 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك، ونفذت سلطات الاحتلال 44 عملية هدم وتجريف.

واستشهد شاب فلسطيني من بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، في 2 أكتوبر 2026، إثر إصابته برصاص مستوطنين، أثناء وجوده في مزرعة عائلته ببلدة كوبر شمال رام الله.

ويأتي استشهاد الشاب في إطار تصاعد اعتداءات المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، والتي تتخذ أشكالًا متعددة، تشمل مهاجمة الفلسطينيين ومنازلهم، والاعتداء على الأراضي الزراعية والممتلكات، واقتلاع الأشجار، والاستيلاء على الأراضي.

فيما رصدت محافظة القدس خلال شهر أكتوبر، اقتحام 6,176 مستوطنا للمسجد الأقصى المبارك، إلى جانب دخول 8,885 آخرين تحت غطاء "السياحة"، تحت حماية قوات الاحتلال.

وشهد شهر أكتوبر تصعيدًا في فرض الطقوس التوراتية العلنية داخل المسجد، شملت الصلوات الجماعية والترانيم والغناء والرقص، وأداء ما يُسمّى "السجود الملحمي"، وإدخال "الأصناف الأربعة" النباتية، ورفع علم الاحتلال أمام قبة الصخرة.

كما تواصلت الانتهاكات في محيط المسجد، بما فيها أداء طقوس تلمودية قبالة باب الرحمة، واستهداف المنطقة الشرقية، والتحريض على الاقتحامات.

وشملت الانتهاكات اعتقال خطيب المسجد الأقصى وإبعاده أسبوعًا، واستهداف موظفي الأوقاف الإسلامية الأردنية، إلى جانب اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المسجد برفقة عضو الكنيست الإسرائيلي، موشيه فيجلين، في 26 أكتوبر.

كما شهد شهر أكتوبر 2026 تسجيل 19 إصابة في صفوف الفلسطينيين، جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، تنوعت بين إطلاق الرصاص الحي والمطاطي، والاعتداء بالضرب المبرح، وإطلاق الغاز المسيل للدموع، والسقوط عن جدار الفصل العنصري. وتوزعت الإصابات على عدد من مناطق المحافظة، أبرزها مخيم قلنديا والرام وأبو ديس والعيزرية وقطنة، وحاجزا جبع والكونتينر.

ووثقت المحافظة تنفيذ 56 اعتداء للمستوطنين، بينها 5 حالات إيذاء جسدي، أفضت إحداها إلى استشهاد شاب فلسطيني يبلغ من العمر 19 عاما.

وشملت الاعتداءات إحراق المساكن والمساجد والأشجار، وسرقة المواشي والمحاصيل، واقتلاع أشجار الزيتون، والاعتداء على الفلسطينيين والمزارعين، والاستيلاء على الأراضي وتقييد الوصول إليها، فضلًا عن إغلاق طرق وعزل أحياء سكنية، واستهداف المقدسات المسيحية والتحريض العنصري، في سياق اعتداءات طالت التجمعات البدوية والأحياء الفلسطينية والممتلكات والأراضي الزراعية في المحافظة ومحيطها.

وسجلت محافظة القدس خلال شهر أكتوبر اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي 102 فلسطينيا، بينهم 6 نساء و3 أطفال، في حملة طالت مختلف بلدات وقرى المحافظة، ومخيمي قلنديا وشعفاط، والبلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى المبارك والحواجز العسكرية.

وتواصل محاكم الاحتلال الإسرائيلي إصدار قرارات بحق المقدسيين، تشمل فرض قيود صارمة على الحركة، من بينها فرض غرامات مالية باهظة تثقل كاهل الأسر، والحبس المنزلي القسري، وقرارات الإبعاد ومنع السفر.

كما واصلت محاكم الاحتلال تمديد الاعتقال الإداري دون توجيه تهم محددة في بعض الحالات، ولمدد طويلة، وفق ما رصدته المحافظة، بما يثير مخاوف حقوقية بشأن ضمانات المحاكمة العادلة.

واستمرت حسب ما رصدت المحافظة سياسة الاحتلال الإسرائيلي القمعية بحق الأسرى والمعتقلين المقدسيين، ووثّقت 20 قرارًا وحكمًا، توزعت بين 3 أحكام بالسجن الفعلي و17 قرارًا بالاعتقال الإداري، استهدفت أسرى من مختلف بلدات وأحياء محافظة القدس المحتلة، بينهم أطفال وموظفون في دائرة الأوقاف الإسلامية وأسرى محررون.

وخلال شهر أكتوبر 2026، واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي استخدام سياسة الحبس المنزلي كإحدى أدوات العقاب والتقييد بحق المقدسيين، سيما الفتية، في إطار إجراءات تستهدف تقييد حركتهم وفرض قيود على حياتهم اليومية. وقد رصدت محافظة القدس خلال الشهر 4 قرارات حبس منزلي، طالت أربعة فتية، واقترنت بفرض كفالات مالية.

ورصدت محافظة القدس إصدار 12 قرارًا بالإبعاد بحق مقدسيين، من بينها 10 قرارات بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، لفترات متفاوتة تراوحت بين أسبوع وستة أشهر.

كما شملت القرارات إبعادًا عن مدينة القدس والبلدة القديمة، إلى جانب فرض كفالات مالية على عدد من المبعدين.

ووثقت محافظة القدس خلال أكتوبر ما مجموعه 44 عملية هدم وتجريف، توزعت بين 13 عملية هدم ذاتي أجبرت سلطات الاحتلال خلالها الفلسطينيين على هدم منازلهم بأيديهم تحت وطأة الغرامات المالية والتهديدات، و29 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال، إضافة إلى عمليتي تجريف للأراضي.

وشملت هذه العمليات منازل وشققًا سكنية وبنايات متعددة الطوابق، وأسفرت عن تشريد عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال، وإلحاق خسائر مادية واجتماعية بالعائلات المتضررة.

وشهدت مدينة القدس المحتلة تصعيدًا في عمليات الهدم والتجريف، شمل هدم منازل ومنشآت سكنية في بلدات صور باهر، سلوان، الطور، بيت حنينا، بدو، وادي قدوم، وقلنديا، سواءً بعمليات هدم نفذتها قوات الاحتلال أو بإجبار أصحاب المنازل على هدمها ذاتيًا، بذريعة البناء دون ترخيص.

كما فجّرت قوات الاحتلال منزل أسير في بلدة بدو، وهدمت بناية سكنية مكونة من خمسة طوابق في بلدة الطور، بعد إخلاء سكانها، في حين شهدت مناطق أخرى استكمال هدم منازل تعود لعائلات مقدسية.

وبينت المحافظة أن الاحتلال أصدر 41 إخطارًا وقرارًا استهدفت منازل ومنشآت فلسطينية في بلدات الطور والعيسوية وعناتا وسلوان وحزما وقرية قلنديا، توزعت بين 40 إخطارًا وقرارًا بالهدم ووقف البناء، وقرار إخلاء واحد، في إطار تصاعد الإجراءات التي تهدد الوجود السكني للأسر المقدسية.

وطالت الإخطارات عمارة سكنية مكونة من 15 طابقًا في بلدة الطور، وثلاثة أبراج سكنية في عناتا، إلى جانب منازل ومنشآت في سلوان وحزما والعيسوية، فيما صدر قرار بإخلاء بناية سكنية في قرية قلنديا.

وشهدت محافظة القدس خلال أكتوبر 2026 تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المؤسسات والمعالم المقدسية، عبر الاعتقال والإبعاد والاعتداء الجسدي والتضييق الإداري.

وطالت الانتهاكات المؤسسات التعليمية، باقتحام مدرسة بنات العيزرية الثانوية والتخريب فيها، وفرض قيود على مديرتها.

وعرقلت وصول طلبة مخيم شعفاط إلى مدارسهم، كما رفضت حكومة الاحتلال السماح للجنة الانتخابات المركزية بدخول القدس وغزة لمتابعة الانتخابات التشريعية.

وفي 8 أكتوبر، اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على مدير بلدية العيزرية، وخربت أربعة منازل تعود له ولعائلته.

وتعكس هذه الوقائع استهدافًا متزامنًا للمؤسسات الدينية والتعليمية والبلدية، وتقييدًا لقدرتها على أداء مهامها، وانتهاكًا لحقوق السكان الفلسطينيين.

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي استهداف الأسرى المقدسيين والمحررين، عبر تجديد الاعتقال الإداري، وأحكام السجن الفعلي، وإعادة الاعتقال والإبعاد، بالتزامن مع استمرار الانتهاكات داخل السجون.

ووثقت محافظة القدس، استنادًا إلى المتابعة اليومية للإعلانات الرسمية الصادرة عن الاحتلال بلدية الاحتلال في القدس، إضافة إلى ما وثّقه مركز بيت الشرق، ما مجموعه 11 مخططًا ومشروعًا ونشاطًا استيطانيا خلال أكتوبر 2026، شملت المخططات الهيكلية، والمشاريع الاستيطانية، وإنشاء البؤر الاستيطانية، وأعمال شق الطرق، والإجراءات المتعلقة بالأراضي.

في هذا السياق، رصدت محافظة القدس خلال أكتوبر 2026 طرح 4 مناقصات استيطانية لبناء 1,629 وحدة استيطانية سكنية، توزعت على مستوطنات "بسجات زئيف" و"جفعات هماتوس" و"جيلو" و"معاليه أدوميم".