وزير الطاقة الإماراتي: صادراتنا كانت في فترة معينة أفضل مما كانت عليه قبل الحرب

نفى وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، إمكانية التنبؤ بما سيحدث فيما يتعلق بالحرب، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن الإمارات ستكون أكثر استعدادًا من ذي قبل.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان: «أمن الطاقة هو أمن وطني: بناء إمدادات مرنة في عالم تسوده حالة من عدم اليقين»، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر «أديبك» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وصرح وزير النفط الإماراتي أن صادرات بلاده كانت في فترة معينة أفضل مما كانت عليه قبل الحرب، وذلك وفقًا لما أوردته قناة «CNBC عربية»، في خبر عاجل لها، الاثنين.

وتعقد فعاليات معرض ومؤتمر «أديبك» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وذلك تحت رعاية رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 2026.

ويُعد «أديبك» أكبر معرض ومؤتمر للطاقة في العالم، وبفضل مكانة دولة الإمارات كمورِّد موثوق للطاقة وشريك استثماري على المديين القريب والبعيد، ومركز عالمي للتكنولوجيا والصناعة، يمثِّل الحدث منصة التقاء تجمع صانعي السياسات ومنتجي الطاقة والمستثمرين، وروّاد قطاع التكنولوجيا والعملاء، من أجل تحويل الأولويات المشتركة إلى إجراءات عملية.