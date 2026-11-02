المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال ارتكب 5989 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5989 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ بدء سريانه وحتى 2 نوفمبر 2026، ما أسفر عن استشهاد 1593 فلسطينيًا، وإصابة 5748 آخرين، فضلًا عن اعتقال 217 مواطنًا.

وأوضح المكتب، في بيان نشره عبر قناته الرسمية على تطبيق «تلجرام»، أن إجمالي شاحنات المساعدات التي سمح الاحتلال بدخولها إلى القطاع بلغ 77 ألفًا و657 شاحنة، من أصل 232 ألفًا و800 شاحنة كان من المفترض إدخالها وفقًا للاتفاق، بنسبة التزام لم تتجاوز 33.3% من الكميات المتفق عليها.

وأضاف أن إجمالي حركة المسافرين في الاتجاهين عبر معبر رفح البري بلغ 14 ألفًا و821 مسافرًا، من أصل 40 ألفًا كان من المفترض عبورهم، بنسبة التزام بلغت 37%.

- 753 خرقًا خلال أكتوبر

وفيما يتعلق بانتهاكات شهر أكتوبر 2026، كشف المكتب عن تسجيل 753 خرقًا ميدانيًا خلال الفترة من الأول إلى 31 أكتوبر، بمتوسط 24.3 خرق يوميًا.

وتوزعت الانتهاكات بين 346 حادثة إطلاق نار، و310 عمليات قصف، و64 عملية نسف لمنازل، و21 توغلًا للآليات العسكرية، إلى جانب 12 حالة اعتقال.

وبحسب البيان، أسفرت هذه الانتهاكات عن استشهاد 145 فلسطينيًا، بينهم 21 طفلًا و14 امرأة ومسنّان، فيما بلغ عدد المصابين 672، بينهم 182 طفلًا و129 امرأة و30 مسنًا. كما سجل المكتب اعتقال 19 فلسطينيًا خلال الشهر ذاته.

- تراجع دخول المساعدات والوقود

وعلى صعيد المساعدات الإنسانية، أشار البيان إلى دخول 3777 شاحنة فقط إلى القطاع خلال أكتوبر، من أصل 18 ألفًا و600 شاحنة متفق عليها، بنسبة التزام بلغت 20.3%.

وتوزعت الشاحنات التي دخلت القطاع على 1805 شاحنات مساعدات، و1725 شاحنة تجارية، و247 شاحنة وقود، بمتوسط يومي بلغ نحو 122 شاحنة.

ولفت المكتب إلى أن شاحنات الوقود التي دخلت القطاع لم تتجاوز 247 شاحنة، من أصل 1550 شاحنة متفق عليها، بنسبة التزام بلغت 15.9%.

- حركة محدودة عبر معبر رفح

وفيما يخص معبر رفح البري، أفاد المكتب بأن إجمالي حركة السفر في الاتجاهين خلال 21 يوم عمل، باستثناء يومي الجمعة والسبت، بلغ 802 مسافر فقط، من أصل 4200 مسافر متفق على عبورهم، بنسبة التزام بلغت 19.1%.

وأوضح أن عدد المغادرين بلغ 404 مسافرين، من أصل 3150 كان مقررًا سفرهم، بنسبة 12.8%، فيما بلغ عدد العائدين 398 مسافرًا، من أصل 1050، بنسبة 37.9%، مشيرًا إلى عدم تسجيل حالات إرجاع جديدة خلال الشهر.

- مطالبات بتحرك دولي

وفي ختام بيانه، أدان المكتب الإعلامي الحكومي استمرار الانتهاكات، منوهًا أنها تمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، وحمّل الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، المسئولية عن استمرار الأزمة الإنسانية وتدهور الأوضاع المعيشية والصحية في القطاع.

كما تساءل عن دور الوسطاء والجهات الدولية الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار إزاء استمرار الخروقات، مطالبًا المجتمع الدولي والوسطاء بممارسة ضغوط فعلية لوقف الانتهاكات، وفتح المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع دون قيود، وضمان إدخال المساعدات الإغاثية والطبية والوقود بصورة عاجلة.