استمرار تدفق المساعدات من معبر رفح البري دعما لقطاع غزة

دفعت الجهات الإشرافية المختصة، اليوم الاثنين، بقوافل الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية متعددة الأنواع، من معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم، وذلك لتعزيز احتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح لـ"الشروق"، أنه تم إدخال دفعات الشاحنات المحملة بمئات الأطنان من المواد الغذائية الضرورية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية والخيام والمواد البترولية، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وكشف المصدر أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو العام الماضي حتى أمس الأحد، بلغ 51150 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 7 ملايين و277 ألف طن، وأن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 3529 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 116 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وفي إطار حملة "سنابل العطاء من زاد العزة"، دفع الهلال الأحمر المصري بأكثر من 1582 طنا من الدقيق والسلال الغذائية، مواصلا جهوده الإنسانية لمواجهة أزمة الخبز وتعطيل المخابز داخل القطاع.

كما أطلق الهلال الأحمر المصري قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" 307، محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة إلى قطاع غزة، في إطار جهوده المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

وتضمنت القافلة 307 من "زاد العزة" ما يتجاوز 3667 طنا من المساعدات الإنسانية المتنوعة، تضمنت: دقيقا وسلالا غذائية، ومستلزمات إغاثية وأدوية علاجية، فضلا عن المواد البترولية اللازمة لتشغيل المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع.

وفي سياق متصل، يواصل الهلال الأحمر المصري الدفع بإمدادات الشتاء الأساسية، والتي تضمنت أكثر من 200 خيمة، وما يتجاوز 2970 بطانية، للتخفيف عن الأهالي مع قرب دخول فصل الشتاء.