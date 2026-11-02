 العاهل الأردني في خطاب العرش: الأردن سيبقى عصيا على الإرهاب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العاهل الأردني في خطاب العرش: الأردن سيبقى عصيا على الإرهاب


نشر في: الإثنين 2 نوفمبر 2026 - 12:43 م | آخر تحديث: الإثنين 2 نوفمبر 2026 - 12:43 م

ألقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، خطاب العرش وذلك خلال افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين.

وبحسب قناة «المملكة»، أكد الملك أن الأردن سيبقى صامدا في مواجهة الإرهاب، مشددا على أن الدولة ستتصدى لكل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره ووحدته.

وأضاف: «قبل أيام امتدت يد الإرهاب الغادرة لتختبر صلابة دولتنا وعزيمة شعبنا، ولكننا سنكون لها بالمرصاد، ولن نسمح للإرهابيين الخوارج بأن يمسوا أمن هذا الوطن ووحدته».

وفي إشارة إلى منفذي الهجوم الإرهابي في الكرك، أكمل: «هؤلاء ليسوا منا. هؤلاء خرجوا عن عائلتنا الأردنية العظيمة، وخانوا هذه الأسرة. فلا مكان لهم بيننا لا اليوم ولا غدا».

ودعا مجلس الأمة إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الهجوم الإرهابي في الكرك، مشددًا على أن «الأردن كان وسيبقى عصيا على كل معتد غاشم، ومهيبا في وجه كل متغافل عن تاريخه».

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