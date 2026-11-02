جيش الاحتلال يعلن انتهاء عمليته في الخليل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، انتهاء العملية العسكرية التي نفذها في أحد أحياء مدينة الخليل، عقب العملية التي نفذها شابين وقعت الأسبوع الماضي، وأسفرت عن مقتل جنديين.

وأضاف جيش الاحتلال في بيانه، أن قواته غادرت الحي بعد استكمال سلسلة من الإجراءات العسكرية، بالتزامن مع رفع مستوى الاستعدادات لتأمين وصول عشرات آلاف المستوطنين إلى المدينة خلال ما يسمى «سبت سارة».

وقال إن قواته، بالتعاون مع الإدارة المدنية ومكتب التنسيق والارتباط، نفذت أعمالا هندسية وهدمت بنى تحتية وصفها بغير القانونية، قبل أن تهدم منزلي منفذي الاشتباك بعد نحو أسبوع من وقوعه.

وذكر أن العملية العسكرية شملت تنفيذ حملة واسعة فتش الجيش مئات المواقع، واعتقلت واستجوبت عشرات المشتبه بهم، وصادرت أربع قطع سلاح وسترات ومعدات عسكرية، إلى جانب إغلاق تجويف تحت الأرض عثر عليه بالقرب من منزل أحد منفذي العملية، بحسب زعمه.

وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، أشار الجيش إلى أن قوات ما يسمى «لواء يهودا» تركز حاليا على الاستعدادات لتأمين ما يسمى «سبت سارة»، الذي يتوقع أن يشهد وصول عشرات الآلاف من المستوطنين في الخليل.

وشاركت في العملية وحدات دوفديفان وماجلان والمظليين واستطلاع جفعاتي في الاحتياط، إلى جانب الشرطة تحت قيادة لواء يهودا والفرقة 98.



