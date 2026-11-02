 إصابة 3 سودانيين وإثيوبي إثر سقوطهم من سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوي بالبحيرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 3 سودانيين وإثيوبي إثر سقوطهم من سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوي بالبحيرة

خميس البرعي
نشر في: الإثنين 2 نوفمبر 2026 - 12:26 م | آخر تحديث: الإثنين 2 نوفمبر 2026 - 12:26 م

أصيب 4 أشخاص من جنسيات مختلفة بكسور وجروح ونزيف بالمخ؛ إثر سقوطهم من أعلى سيارة نصف نقل عند نزلة كوبري الكيلو 95 في اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوي السريع بمحافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا بالحادث.

على الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكشفت المعاينة عن إصابة 3 أشخاص يحملون الجنسية السودانية، تتراوح أعمارهم بين 25 و32 عاما، بإصابات تنوعت بين الاشتباه في كسور وما بعد الارتجاج وجروح متفرقة، فيما أصيب شخص رابع مجهول الهوية، يبلغ نحو 30 عاما ويحمل الجنسية الإثيوبية وفقا لأقوال مرافقيه، بنزيف بالمخ.

وتم إيداع المصابين بقسمي الاستقبال والعناية المركزة بالمستشفى، وتحرير المحضر اللازم، فيما أُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

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