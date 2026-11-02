نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، التقرير الإحصائي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية: 15 شهيدًا (11 شهيدًا جديدًا، 2 متأثرين بجراحهم، 2 شهيد انتشال)، و38 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، إلى 1593 شهيدًا، و5748 إصابة، و847 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع الحصيلة التراكمية للضحايا منذ بداية حرب الإبادة في 7 أكتوبر 2023، إلى 74 ألفًا و609 شهداء، و175 ألفًا و872 إصابة.

واستشهد أربعة فلسطينيين، أحدهم متأثرا بإصابته وأصيب آخرون – الاثنين- في سلسلة غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مع مواصلتها خروقاتها لوقف النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة، عبر عمليات نسف وإطلاق نار وقصف مدفعي.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد المواطن أسعد قشطة، وإصابة طفلة جراء قصف من مسيرة إسرائيلية في شارع زعرب بمنطقة مفترق بئر 19 في مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد المواطن محمود جهاد محمود قفه (46 عامًا) جراء قصف إسرائيلي في منطقه الياباني شمال غربي مدينة خان يونس.

وفي السياق، استشهد المواطن إبراهيم عامر السعايدة (40 عامًا) إثر شظايا قنبلة «كواد كوبتر» للاحتلال شرقي قرية المصدر وسط قطاع غزة.

واستشهد المواطن يوسف أبو يونس، متأثر بجراحه التي أصيب بها بقصف الاحتلال قوة للشرطة أمس، بمواصي خانيونس.

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نفذت عملية نسف ضخمة في قرية المصدر وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي قرب جسر وادي غزة على شارع صلاح الدين، وقصف آخر شمالي القطاع.

وفي مدينة غزة، أصيب مواطن برصاص الاحتلال في البطن داخل مخيم اليرموك، كما أطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة في المناطق الشرقية من المدينة. وشهدت منطقة السنافور في حي التفاح إصابة مواطنة برصاص جيش الاحتلال خلال الليلة الماضية.



