تواصل البعثة المصرية مشاركتها في منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، مع انطلاق فعاليات اليوم الثالث، الذي يشهد ظهورًا مصريًا في عدد من الألعاب الفردية والجماعية، في مقدمتها الكرة الطائرة الشاطئية، وتنس الطاولة، والتجديف الشاطئي، والريشة الطائرة، والجودو، والووشو.

وتبدأ المشاركات المصرية عندما يخوض منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية للسيدات مواجهة أمام منتخب موزمبيق، ضمن منافسات التأهل إلى دور الـ16 كما يلتقي لاعب تنس الطاولة عبدالملك صبحي مع منافسه التايلاندي في منافسات فردي الرجال ضمن مرحلة المجموعات ويشارك يوسف مرسي ضمن منافسات التجديف الشاطئي لفردي الرجال بمواجهة لاعب المكسيك في دور الـ16.

كما يواجه عمر الضبان منافسه الألماني في منافسات فردي الريشة الطائرة للرجال ضمن مرحلة المجموعات.

وفي منافسات الجودو يخوض عمر الرملي مواجهة أمام منافس من الإمارات أو الكويت في ربع نهائي وزن 81 كجم رجال.

وعلى صعيد منافسات السيدات تلتقي يارا البدوي مع لاعبة التشيك في فردي تنس الطاولة بينما تخوض ملاكة محمد مواجهة أمام لاعبة كندا في فردي الريشة الطائرة , كما تشارك عليّا علي في منافسات التجديف الشاطئي لفردي السيدات، حيث تواجه لاعبة تركيا في دور الـ16.

وتختتم المشاركات المصرية في اليوم الثالث بظهور سندس سنبل في منافسات الووشو، حيث تخوض تصفيات تشانغ تشوان للسيدات.

وتتطلع البعثة المصرية إلى تحقيق نتائج إيجابية خلال منافسات اليوم، ومواصلة حصد الميداليات وبلوغ الأدوار المتقدمة، بما يعزز الحضور المصري في النسخة الحالية من دورة الألعاب الأولمبية للشباب.