مقتل 9 أشخاص في تحطم طائرة خاصة بحي سكني في ولاية فلوريدا

سقطت طائرة أعمال خاصة على متنها تسعة أشخاص عموديا بمقدمتها في أحد أحياء جنوب فلوريدا يوم الأحد، لتنفجر متحولة إلى كرة نارية ضخمة كادت أن تصيب المنازل قبل أن تتحطم قرب طريق مزدحم. وفي وقت لاحق، أكد وزير النقل الأمريكي، شون دافي، مقتل جميع ركاب الطائرة.

ونشر دافي على منصة إكس يوم الأحد أن الطائرة من طراز "ليرجيت 60" تحطمت في مقاطعة بالم بيتش في الساعة 12:50 ظهرا ووصف الحادث بأنه "مأساة مروعة." وقال إن إدارة الطيران الاتحادية ترسل فريقا لدعم تحقيق المجلس الوطني لسلامة النقل في الوقوف على أسباب الحادث.

ولم يعرف بعد ما إذا كان أي شخص على الأرض قد أصيب أو قُتل جراء الحادث في مقاطعة بالم بيتش.

وكانت الطائرة قد غادرت مطار أوستن برجستروم الدولي في تكساس وكانت متجهة إلى جزر البهاما، وفقا لإدارة الطيران الاتحادية. ولم تذكر السلطات حتى الآن سبب سقوط الطائرة أو من كان على متنها.

وقال جيم رينولدز، المتحدث باسم مطار أوستن برجستروم الدولي، إنها كانت طائرة خاصة. ولم يكن بامكانه على الفور تقديم تفاصيل حول من كان على متن الرحلة.

وقال: "هذه بالتأكيد مأساة".

ولم يكن من الواضح ما إذا كان التحطم قد تسبب في أي أضرار للمنازل.