إسلام عزام: بنك القاهرة سيضيف قيمة سوقية 80 مليار جنيه للبورصة المصرية

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قال إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن طرح بنك القاهرة يكتسب أهمية استثنائية بالنظر إلى حجم الأسهم المطروحة وحجم تغطيتها، مشيرًا إلى أنه سيضيف 80 مليار جنيه قيمة سوقية تمثل 2.1% من رأس المال السوقي للبورصة حاليًا.

وأوضح أن بنك القاهرة سيكون إضافة قوية لقطاع البنوك بالبورصة بالنظر إلى قوة أدائه المالية بنهاية 2025، حيث بلغ حجم أصوله 533 مليار جنيه، ومحفظة القروض 258 مليار جنيه، وودائع العملاء 401 مليار جنيه، وزادت أرباحه إلى 16.1 مليار جنيه بنمو 30% على أساس سنوي.

وأكد عزام أن طرح بنك القاهرة خطوة مهمة لتطوير سوق المال المصري وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي يعد من أساسيات وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية لا تعمل فقط على تأهيل عمليات طروحات الشركات، ولكن ترسيخ بيئة استثمارية تلتزم بالشفافية والعدالة وحماية حقوق المستثمرين.

جاءت كلمة عزام علي هامش احتفل البورصة المصرية ببدأ التداول على أسهم بنك القاهرة بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله.