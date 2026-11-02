الصين تؤكد دعمها لإيران في حماية سيادتها وأمنها

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، دعم بلاده لإيران في حماية سيادتها وأمنها، مشددًا على ضرورة تسوية النزاعات في الشرق الأوسط عبر الحوار والمفاوضات، بعيدًا عن استخدام القوة، في ظل اتساع نطاق الصراع وتداعياته الإقليمية.

وبحسب ما نشرته وكالة «شينخوا»، جاء ذلك خلال لقاء وانج يي، مع نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري، في العاصمة الصينية بكين، اليوم الاثنين.

ونوه الوزير الصيني أن الصراع الدائر في الشرق الأوسط طال أمده وامتدت تداعياته إلى مناطق أخرى، مؤكدًا أن الحوار والتفاوض يمثلان السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة.

ودعا جميع الأطراف إلى التحلي بالمسئولية، وتغليب الحلول السياسية، والعمل بروح عقلانية وعملية لتجنب العودة إلى استخدام القوة.

وأشار إلى استعداد الصين لمواصلة دعم المبادرات والمقترحات التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينج، لاحتواء التوترات في الشرق الأوسط، والعمل مع مختلف الأطراف، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أكد وانج يي، أن العلاقات الصينية الإيرانية حافظت على مسار تطورها، رغم التقلبات التي يشهدها الوضع الدولي، مشيرًا إلى أن تعزيز هذه العلاقات يخدم المصالح الأساسية لشعبي البلدين، ويتماشى مع تطلعات دول الجنوب العالمي إلى توطيد التعاون والتضامن.

وجدد المسئول الصيني تأكيد دعم بكين لطهران في حماية سيادتها وأمنها، معربًا عن استعداد بلاده للعمل مع إيران لتعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة تطويرها.

من جهته، استعرض علي باقري، الموقف الإيراني من التطورات الإقليمية، مؤكدًا تمسك بلاده بالدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، ومواجهة ما وصفه بـ«الهيمنة والتهديدات».

وأعرب عن استعداد إيران للدخول في مفاوضات مع مختلف الأطراف، بما يسهم في دعم السلام والاستقرار الإقليميين، مشيدًا بالمبادرات والمقترحات التي طرحها الرئيس الصيني، وموقف بكين الداعم للتعددية.

كما أعرب عن تطلع طهران إلى اضطلاع الصين بدور أكبر في جهود إحلال السلام على المستويين الدولي والإقليمي، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع بكين، وتوسيع مجالات التعاون في الأطر الدولية ومتعددة الأطراف.