مجمع البحوث الإسلامية ينتج 114 حلقة إعلامية وينفذ 95 درسا دعويا بلغة الإشارة

يواصل مجمع البحوث الإسلامية تطوير جهوده الدعويَّة والإعلاميَّة بلغة الإشارة، من خلال منظومة عمل تجمع بين إنتاج البرامج الإعلامية الموجهة للصم وضعاف السمع، وتنفيذ الدروس الدعويَّة المباشرة بالجامع الأزهر وعن بُعد، إلى جانب إعداد وتأهيل الوعاظ والواعظات للتواصل بلغة الإشارة؛ بما يتيح لهذه الفئة الاستفادة من الأنشطة الدعويَّة والعلميَّة، ويعزِّز مشاركتها في الحياة الدينيَّة والمجتمعيَّة.

وتكشف حصيلة هذه الجهود عن تنوع واضح في مسارات العمل؛ إذ أنتج المجمع 114 حلقةً إعلامية موزعة على 8 برامج بلغة الإشارة.

كما نفَّذ 95 درسًا دعويًّا ميدانيًّا خلال شهرَي سبتمبر وأكتوبر 2026م، فضلًا عن تنظيم برنامج تدريبي لتعليم لغة الإشارة شارك فيه 54 واعظًا وواعظة، اجتاز 52 منهم البرنامج بنجاح.

وحرص مجمع البحوث الإسلاميَّة على توظيف المنصَّات الرقمية في إتاحة المحتوى الدِّيني والتوعوي بلغة الإشارة؛ من خلال إنتاج مجموعة متنوِّعة من البرامج الإعلاميَّة التي تراعي احتياجات الصُّم وضعاف السمع، وتتناول موضوعات ترتبط بالعبادات والمناسبات الدينيَّة والقضايا الفكريَّة والمجتمعيَّة.

وشملت هذه الإنتاجات 8 برامج بإجمالي 114 حلقة، تنوَّعت موضوعاتها بين فتاوى وأحكام الصيام خلال شهر رمضان 1446هـ، في برنامج ضمَّ 19 حلقة، وبرنامج (بلغة الإشارة) خلال شهر رمضان 1447هـ، الذي قدَّم 29 حلقة، إلى جانب برنامج (حج القلوب) بواقع 12 حلقة، و(أحكام ومناسك الحج والعمرة) بواقع 11 حلقة.

وفي سياق تنوع الموضوعات الدعويَّة والتوعويَّة، قدَّم المجمع برامج: (هجرة وعمل) بواقع 7 حلقات، و(مِن أول السَّطر) بواقع 21 حلقة، و(شُبُهات) بواقع 6 حلقات، و(تعالوا نحلّها) بواقع 9 حلقات.

ولضمان وصول هذه المواد إلى الفئات المستهدَفة، نُشِرَتْ عبر الصفحة الرسميَّة لمجمع البحوث الإسلاميَّة على موقع (فيسبوك)، وقناة المجمع على (يوتيوب)، ومجموعات وعَّاظ الأزهر وواعظاته على تطبيقَي (تليجرام) و(واتساب)، فضلًا عن عددٍ مِنَ الصفحات العامَّة المعنيَّة بالصُّم على (فيسبوك)؛ بما يوسِّع نطاق إتاحة المحتوى ويتيح تداوله عبر أكثر من منصَّة.

وبالتوازي مع الإنتاج الإعلامي، حرص المجمع على تعزيز التواصل المباشر مع الصُّم، من خلال تنظيم دروس دعويَّة بلغة الإشارة في الجامع الأزهر، تتيح لهم التفاعل مع الوعَّاظ والواعظات والاستفادة مِنَ الموضوعات الدينيَّة والعلميَّة المقدَّمة.

وشهد شهرا (سبتمبر وأكتوبر) 2026م تنفيذ 95 درسًا دعويًّا ميدانيًّا؛ بواقع 53 درسًا خلال سبتمبر، و42 درسًا خلال أكتوبر، بمشاركة الوعَّاظ والواعظات، وتُعقَد هذه الدروس يومَي السبت والثلاثاء من كل أسبوع، من خلال 7 مجموعات تعمل بالتزامن في توقيت واحد بكل يوم من أيام انعقادها بالجامع الأزهر؛ بما يتيح تنوُّع الموضوعات وتعدُّد مسارات التواصل مع المستفيدين.

وامتدَّ هذا النشاط إلى الفضاء الإلكتروني من خلال تقديم دروس يوميَّة بلغة الإشارة عبر تطبيقَي (زووم) و(جوجل ميت)، إلى جانب تنظيم مقرأة إلكترونيَّة بنظام التعليم عن بُعد عبر تطبيق (زووم)؛ بما يتيح للصُّم متابعة الأنشطة الدعويَّة والاستفادة منها عبر الوسائل الرَّقْميَّة.

كما تتضمن خطة العمل تنفيذ دروس دعويَّة ميدانيَّة داخل جمعيَّات الصُّم ومدارسهم، وإدراج هذه الأنشطة ضمن الخُطَط الدعويَّة لوعَّاظ الأزهر وواعظاته بمناطق الوعظ على مستوى الجمهوريَّة؛ لتوسيع نطاق الاستفادة من هذه الجهود والوصول إلى المستهدفين في أماكن وجودهم.

تأهيل الوعاظ والواعظات لتعلُّم لغة الإشارة

كما نفذ مجمع البحوث الإسلاميَّة برنامجًا تدريبيًّا لتعليم لغة الإشارة لمجموعة من وعَّاظ الأزهر وواعظاته، بالتعاون مع المنظَّمة العالميَّة لخرِّيجي الأزهر والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

واستمر البرنامج خلال الفترة من 29 سبتمبر 2025م حتى 21 أبريل 2026م، بمشاركة 54 واعظًا وواعظة، في خطوةٍ تستهدف تنمية مهارات التواصل بلغة الإشارة، وتأهيل المشاركين للمشاركة في الأنشطة الدعويَّة الموجَّهة للصُّم.

وفي 23 سبتمبر 2026م، نظَّم المجمع حفلًا لتكريم الوعَّاظ والواعظات الذين اجتازوا البرنامج التدريبي بنجاح، وبلغ عددهم 52 واعظًا وواعظة؛ تقديرًا لاجتيازهم متطلّبات البرنامج، وتشجيعًا على توظيف ما اكتسبوه من مهارات في العمل الدعوي والميداني.

وتشير هذه الجهود إلى تعدد مسارات عمل مجمع البحوث الإسلاميَّة في ملف لغة الإشارة، من خلال الجمع بين المحتوى الإعلامي المتخصِّص، والدروس الدعويَّة المباشرة والإلكترونيَّة، وتأهيل الكوادر القادرة على التواصل مع الصُّم؛ بما يرسِّخ حضور هذه الفئة ضمن اهتمامات العمل الدعوي للأزهر الشريف، ويدعم حقَّها في الوصول إلى المعرفة الدينيَّة والاستفادة من برامجه وأنشطته.