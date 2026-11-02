هبطت مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، فقد انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 2.23% ليصل إلى 16293.71نقطة كما تراجع المؤشر الرئيسي للسوق «إيجي إكس 30» في ختام تعاملات اليوم، بنسبة 0.70% ليصل إلى 48403.14 نقطة.



وهبط المؤشر الأوسع نطاقا «إيجي إكس 100» بنسبة 2.22% ليصل إلى 21912.4 نقطة.

وكانت أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضى على تراجع جماعي بقيادة المؤشر الرئيسي الذي سجل انخفاضاً أسبوعياً بأكثر من 4%، وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية تراجعاً أسبوعياً بنسبة 4.03% بخسائر بلغت نحو 164 مليار جنيه، بعدما نزل رأس المال السوقي من مستوى 4.056 تريليون جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي، إلى نحو 3.892 تريليون جنيه في نهاية تعاملات الأسبوع الماضى.