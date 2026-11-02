قال تميم صالح، شريك بشركة عالمية رائدة في مجال الاستشارات الإدارية، إن 80% من الشركات في الولايات المتحدة تختبر الذكاء الاصطناعي، فيما تمكنت 60% من الشركات من تحديد قيمة ناتجة عن استخدامه، وحققت مكاسب بنسبة 10%.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من النسخة الثالثة من منتدى القاهرة (CAIRO FORUM 3)، الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية على مدار يومين، بمشاركة رفيعة المستوى تضم ممثلين ومسئولين من أكثر من 30 دولة، إلى جانب ممثلي عدد من كبرى المؤسسات والهيئات الدولية.

وأوضح تميم أن 76% من المشكلات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي تتعلق بالبشر، في ظل سرعة تطور التقنيات مقارنة بقدرة الأفراد على مواكبتها.

وأضاف أن العالم لا يزال في المراحل المبكرة من استخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن تحقيق الاستفادة الكاملة منه يتطلب تطوير المواهب والمهارات، إلى جانب تغيير أساليب التعليم والتدريب بما يتناسب مع متطلبات المستقبل.

ولفت إلى أن المؤسسات الحكومية والخاصة مطالبة بتشجيع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع، مع الاستثمار في تدريب العاملين والتعلم من التجارب والأخطاء، بما يساعد على التعامل مع المخاطر المصاحبة لهذه التقنيات.

وشدد على أهمية تأهيل العنصر البشري ليكون قادرا على التعامل مع التطورات التكنولوجية، وتحويل تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى قيمة اقتصادية حقيقية داخل المؤسسات.