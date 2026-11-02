حكومة طالبان تعرب عن قلقها إزاء خطة أمريكية لترحيل أفغان عبر باكستان

أعربت حكومة طالبان في أفغانستان، اليوم الاثنين، عن "قلقها البالغ" إزاء تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تعتزم ترحيل 150 مواطنا أفغانيا على الأقل إلى أفغانستان عبر باكستان، وحثت واشنطن على التصرف بمسؤولية والتنسيق مباشرة مع كابول.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبد القهار بلخي، في بيان رسمي، إن السلطات تتابع عن كثب التقارير المتعلقة باحتمال نقل مواطنين أفغان لم يتمكنوا من الحصول على إقامة قانونية في الولايات المتحدة.

وجاء في البيان أن "إمارة أفغانستان الإسلامية تعتبر حماية حقوق جميع مواطنيها مسؤولية تقع على عاتقها"، مضيفا أن المواطنين الأفغان، أينما كانوا، يجب أن يتم معاملتهم وفقا للقوانين المعمول بها والمبادئ الراسخة، واحترام كرامة الإنسان.

ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية ومنظمة معنية بالدفاع عن حقوق الأفغان، يواجه أكثر من 150 أفغانيا في الولايات المتحدة خطر الترحيل إلى أفغانستان عبر باكستان.

وتضم هذه المجموعة أقارب أشخاص قدموا المساعدة للقوات الأمريكية قبل انسحابها في أغسطس 2021.

وحذرت منظمات حقوقية من أن ترحيل حلفاء سابقين للولايات المتحدة وأفراد أسرهم قد يعرض حياتهم للخطر.

ودعت كابول السلطات الأمريكية إلى توخي الحذر، مؤكدة أن أي قرارات تتعلق بالمواطنين الأفغان ينبغي أن تستند إلى "تفاهم ثنائي واضح" و"التنسيق اللازم".

وأشارت كابول إلى أنها لا تزال مستعدة للمشاركة بصورة بناءة للتوصل إلى حل مقبول للطرفين.

كما حذرت وزارة خارجية طالبان أيضا الدول المحتمل أن تستضيف مواطنين أفغان من استخدام مصيرهم ورقة للمساومة لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة الأجل أو الحصول على تنازلات، مؤكدة أن "الدول الثالثة ينبغي ألا تساوم على مصير مواطني دولة أخرى".