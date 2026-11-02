أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن نحو 80% من موارد المياه في مصر تأتي من خارج حدودها، وهو ما يفرض تحديات كبيرة أمام إدارة الموارد المائية وتلبية الاحتياجات المختلفة.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من النسخة الثالثة من منتدى القاهرة (CAIRO FORUM 3)، الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية على مدار يومين، بمشاركة ممثلين ومسئولين من أكثر من 30 دولة، إلى جانب ممثلي عدد من كبرى المؤسسات والهيئات الدولية.

هاني سويلم: مصر تعتمد على استيراد المياه الافتراضية

وأوضح سويلم أن مصر تواجه تحديات في توفير الموارد المائية اللازمة لتغطية احتياجاتها، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تعويض العجز المائي من خلال استيراد المياه الافتراضية في صورة محاصيل وسلع غذائية.

وأشار إلى أن مصر لا تمتلك موارد مائية كافية لزراعة جميع احتياجاتها من المحاصيل، وعلى رأسها القمح، ولذلك تعتمد على استيراد بعض المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه في إنتاجها.

وأضاف أن الدولة تبذل جهودًا في إعادة تدوير أكثر من مليون متر مكعب من المياه، إلى جانب التوسع في زراعة المحاصيل التي تتناسب مع الموارد المائية المتاحة.

وأكد أن التعامل مع تحديات المياه يتطلب الربط بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ويدعم الأمن الغذائي.