كم أنفق إيلون ماسك في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لدعم حزب ترامب؟

أنفق إيلون ماسك أموالا طائلة على السياسة الأمريكية خلال انتخابات التجديد النصفي الحالية، لدرجة أن تبرعاته - وفقا لحسابات صحيفة الجارديان - تكفي لتمويل ست عمليات إطلاق صواريخ لشركة "سبيس إكس" أو شراء آلاف سيارات "تسلا سايبر تراك".

وضخ إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، ما لا يقل عن 445.77 مليون دولار في لجان العمل السياسي والجماعات الموالية للحزب الجمهوري منذ العام الماضي، وحتى الانتخابات الحالية، وذلك وفقا لبيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية الصادرة في 29 أكتوبر.

وجعلت هذه المساهمات إيلون ماسك الداعم المالي الأبرز للحزب الجمهوري، وأكبر متبرع سياسي في دورة انتخابية واحدة في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، بحسب تقرير صحيفة "الجارديان".

ويُعد إنفاق ماسك مثالا على النفوذ السياسي الذي يتمتع به الرئيس التنفيذي لشركتي "سبيس إكس" و"تسلا"؛ إذ يسعى لمساعدة إدارة دونالد ترامب على الاحتفاظ بالسيطرة على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي القادمة، على الرغم من أن استطلاعات الرأي الحالية تتوقع فوز الديمقراطيين بالأغلبية.

تأتي هذه التبرعات بحجم يصعب استيعابه، وهي تفوق بكثير جهود كبار المتبرعين المعروفين مثل: جورج سوروس ومايكل بلومبيرج، ما يرسي سابقة جديدة لكيفية محاولة الأثرياء وأصحاب النفوذ التأثير في السياسة.

وتدفقت معظم أموال ماسك إلى عدد من لجان العمل السياسي الكبرى المتحالفة مع الجمهوريين، وكان أكبر تبرع قدمه بقيمة 216 مليون دولار إلى لجنته الخاصة المسماة "أمريكا باك - America PAC"، واستهدفت هذه اللجنة 43 سباقا انتخابيا لمجلسي النواب والشيوخ في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، من خلال إغراق الناخبين بالإعلانات التلفزيونية والرقمية والرسائل النصية والبريدية.

وبحسب "الجارديان"، أنفقت لجنة ماسك السياسية أكبر مبالغها في ولاية تكساس، حيث تحول السباق المحتدم على مقعد مجلس الشيوخ بين المرشح الديمقراطي جيمس تالاريكو والجمهوري كين باكستون إلى أغلى سباق انتخابي في انتخابات التجديد النصفي، وضخت لجنة "أمريكا باك" أكثر من 33 مليون دولار لدعم انتخاب باكستون، كما قدم ماسك 168 مليون دولار إلى صندوق قيادة مجلس الشيوخ الذي يدعم حملة باكستون.

وأعاد ماسك نشر محتوى لجنة "أمريكا باك" أمام أكثر من 200 مليون متابع له على منصة "إكس" التي يمتلكها، وفي أحد منشوراته خلال أكتوبر، روج لإعلان هجومي ضد أحد المرشحين الديمقراطيين مدعيا أنه: "يريد تحويل الأطفال جنسيا".

وتتجاوز تبرعات ماسك، التي قاربت 446 مليون دولار في الدورة الانتخابية الحالية، بكثير مساهماته خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حين نظم أيضا تجمعات انتخابية وظهر على المنصة إلى جانب ترامب.

ورغم أن ماسك أصبح أقل ظهورا في المشهد السياسي خلال انتخابات التجديد النصفي، إلا أنه زاد دعمه المالي للجمهوريين بشكل كبير بعيدا عن الأضواء، كما يفوق إنفاقه بكثير إنفاق جميع المانحين الآخرين في الانتخابات.

وقد أنفق ماسك في هذه الدورة الانتخابية وحدها أموالا تفوق إجمالي ما أنفقه جميع كبار المانحين في وادي السيليكون، بمن فيهم ماسك نفسه، خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

ويشير محللو "الجارديان" إلى أن انتخابات التجديد النصفي تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لماسك، الذي وثق علاقته بإدارة ترامب واستفاد من سياساتها الأقل تشددا في تنظيم قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كما أصبحت شركة "سبيس إكس" أكثر ارتباطا بالحكومة الأمريكية، بعدما حصلت هذا العام على عقود مربحة تتعلق ببرنامج ترامب للدفاع الصاروخي، إلى جانب استخدام روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي "جروك" التابع لماسك داخل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

وأوضح تقرير "الجارديان" أن كل ما أنفقه ماسك في هذه الانتخابات لا يمثل غير 0.05 من إجمالي ثروته، التي تقدر بنحو 924 مليار دولار.