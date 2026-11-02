أعلن ديوان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج تعديل ترتيب مشاورات تكليف رئيس الحكومة المقبلة، لتبدأ بالكتل البرلمانية الأصغر، وتنتهي بلقاء ممثلي حزب «الليكود»، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وسط تنافس بين بنيامين نتنياهو وجادي آيزنكوت للحصول على التكليف.

ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن ديوان الرئاسة أن الترتيب يستهدف استعراض مواقف الأحزاب وبحث البدائل المتاحة لتشكيل الحكومة، قبل الاجتماع بالكتل الأكبر، مع إبقاء إمكانية إجراء جولة مشاورات إضافية إذا اقتضت المفاوضات ذلك.

- وتأتي مواعيد اللقاءات، بتوقيت القاهرة، كالتالي:

الأربعاء 4 نوفمبر:

17:00: تحالف «الصهيونية الدينية–زهوت».

18:15: حزب «شاس».

19:30: حزب «إسرائيل بيتنا».

الخميس 5 نوفمبر:

08:30: حزب «يهدوت هتوراه».

09:45: حزب «عوتسما يهوديت».

11:00: حزب «الديمقراطيين».

12:15: القائمة العربية الموحدة «رعام».

16:45: القائمة العربية المشتركة.

18:00: تحالف «معًا».

19:15: حزب «ياشار».

20:30: حزب «الليكود».

وبحسب الصحيفة، تُبث المشاورات مباشرة عبر الحسابات الرسمية للرئيس الإسرائيلي، ويستطيع ممثلو الأحزاب الإدلاء بتصريحات عقب انتهاء لقاءاتهم.

- من يحصل على التكليف؟

تعرض الكتل خلال اللقاءات توصياتها بشأن النائب الذي ترغب في تكليفه بتشكيل الحكومة. ويوضح الموقع الرسمي للرئاسة الإسرائيلية أن اختيار صاحب التكليف يرتبط بتقدير فرص نجاحه في تشكيلها، بعد الاستماع إلى ممثلي الأحزاب.

ورجحت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير عن خريطة التوصيات، حصول آيزنكوت على التكليف الأول، استنادًا إلى توقعات تأييد أحزاب معارضة له، مع ارتباط الحصيلة النهائية بمواقف القائمتين العربيتين والأحزاب الحريدية.

وأعلنت الأحزاب اليهودية الأربعة في المعسكر المعارض لنتنياهو دعم ترشيح آيزنكوت، بعدما انضم حزبا «إسرائيل بيتنا» و«الديمقراطيون»، اليوم الاثنين، إلى الموقف الذي أعلنه تحالف «معًا» أمس الأحد. وتمتلك هذه الأحزاب، مع حزب آيزنكوت «ياشار»، 48 مقعدًا.

وحسابيًا، يرفع انضمام القائمتين العربيتين إلى التوصية بآيزنكوت حصيلة داعمي تكليفه إلى 67 نائبًا. ويتطلب الانتقال من التوصية إلى تشكيل الحكومة اتفاقات بشأن تركيبتها وبرنامجها وطبيعة مشاركة الأحزاب أو دعمها.

ورصدت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» ثلاثة خيارات مطروحة أمام معسكر آيزنكوت لتوسيع قاعدته البرلمانية: التفاهم مع الأحزاب العربية، أو الأحزاب الحريدية، أو البحث عن صيغة وحدة مع «الليكود»، وسط خلافات ومواقف انتخابية تعقّد التوصل إلى اتفاق.

- 28 يومًا للمحاولة الأولى

بحسب الشرح المنشور على الموقع الرسمي للكنيست، يُصدر الرئيس قرار التكليف خلال سبعة أيام من نشر النتائج رسميًا، ويحصل النائب المكلّف على 28 يومًا لتشكيل الحكومة، مع صلاحية للرئيس لتمديد المهلة بما مجموعه 14 يومًا إضافيًا، لتصل المحاولة الأولى إلى 42 يومًا كحد أقصى.

وإذا نجح المكلّف في التوصل إلى اتفاق، يبلغ الرئيس ورئيس الكنيست بذلك، ثم تُحدد جلسة لعرض الحكومة وبرنامجها وتوزيع الحقائب الوزارية وطلب الثقة، خلال سبعة أيام من إبلاغ الكنيست. وتبدأ الحكومة عملها عقب حصولها على الثقة البرلمانية، وفق القانون الأساسي للحكومة.

- ماذا يحدث إذا تعثرت المفاوضات؟

يوضح الموقع الرسمي للرئاسة أن تعثر المحاولة الأولى، بانتهاء المهلة أو اعتذار المكلّف أو رفض الكنيست منح حكومته الثقة، يضع أمام هرتسوج خيارين يحسم أحدهما خلال ثلاثة أيام: تكليف نائب آخر بمهلة ثابتة تبلغ 28 يومًا، أو إبلاغ رئيس الكنيست بأنه يرى تعذر تشكيل حكومة.

وعند تعثر المحاولة الثانية، أو انتقال المسار مباشرة إلى الكنيست، تبدأ مهلة 21 يومًا يستطيع خلالها 61 نائبًا على الأقل تقديم طلب مكتوب لتكليف نائب محدد، بموافقته، بتشكيل الحكومة.

وإذا استوفى الطلب شروطه، يكلف الرئيس المرشح خلال يومين، ويحصل على 14 يومًا لتشكيل الحكومة. وتنتهي هذه المرحلة بحل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة خلال 90 يومًا إذا انقضت مهلة تقديم الطلب، أو تعثرت المحاولة الأخيرة، أو رفض البرلمان منح الحكومة الثقة.

وأفرزت انتخابات 27 أكتوبر حصول الأحزاب المحسوبة على معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 للأحزاب اليهودية الأربعة المعارضة له، و19 للقائمتين العربيتين، من أصل 120 مقعدًا. وتستمر الحكومة المنتهية ولايتها في أداء مهامها حتى تشكيل حكومة جديدة، وفق القواعد التي يوردها الموقع الرسمي للكنيست.